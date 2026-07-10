  • 10.07.2026, 14:14:32
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Terminaviso: Lokalaugenschein am Flughafen Wien: Schutz von Artenvielfalt und Landwirtschaft vor gefährlichen Urlaubsmitbringseln

Wien (OTS) - 

Mit Beginn der Urlaubssaison rücken auch die Vorschriften für die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus Nicht-EU-Ländern verstärkt in den Fokus. Viele Urlaubssouvenirs können unbemerkt gefährliche Schädlinge oder Pflanzenkrankheiten einschleppen und damit eine ernsthafte Bedrohung für die heimische Landwirtschaft, Wälder und Artenvielfalt darstellen.

Am Flughafen Wien/Schwechat, Österreichs größtem internationalen Drehkreuz mit jährlich mehr als 32 Millionen Passagierinnen und Passagieren, werden im Reiseverkehr jährlich mehr als 5.000 Zollkontrollen durchgeführt. Doch was darf aus dem Urlaub tatsächlich nach Österreich mitgebracht werden und welche Produkte sind verboten?

Wir laden Sie herzlich zu einem Lokalaugenschein am Flughafen Wien ein. Vertreterinnen und Vertreter von Politik, AGES, Zoll und Flughafen geben Einblicke in die Kontrollen im Reiseverkehr und informieren über die Risiken illegaler Pflanzenimporte sowie über die geltenden Einfuhrbestimmungen.

Teilnehmen werden:

  • Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
  • Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin
  • Günther Ofner, Vorstand Flughafen Wien AG
  • Johannes Pleiner-Duxneuner, Geschäftsführer der AGES
  • Anton Reinl, Bundesamt für Verbrauchergesundheit (BAVG)

Termin: Montag, 13. Juli, Eintreffen: 8:00 Uhr, Start: 8:15 Uhr
Treffpunkt: Flughafen Wien/Schwechat, Infoschalter Ankunftshalle Terminal 3
Anmeldung: Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].
Parkmöglichkeit: Kurzparkplatz „K3“ vor der Ankunftshalle – ein Ausfahrtsticket erhalten Sie im Anschluss an den Lokalaugenschein.

Lokalaugenschein am Flughafen Wien: Schutz von Artenvielfalt und Landwirtschaft vor gefährlichen Urlaubsmitbringseln

Mit Beginn der Urlaubssaison rücken auch die Vorschriften für die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus Nicht-EU-Ländern verstärkt in den Fokus. Viele Urlaubssouvenirs können unbemerkt gefährliche Schädlinge oder Pflanzenkrankheiten einschleppen und damit eine ernsthafte Bedrohung für die heimische Landwirtschaft, Wälder und Artenvielfalt darstellen. Am Flughafen Wien/Schwechat, Österreichs größtem internationalen Drehkreuz mit jährlich mehr als 32 Millionen Passagierinnen und Passagieren, werden im Reiseverkehr jährlich mehr als 5.000 Zollkontrollen durchgeführt. Doch was darf aus dem Urlaub tatsächlich nach Österreich mitgebracht werden und welche Produkte sind verboten? Wir laden Sie herzlich zu einem Lokalaugenschein am Flughafen Wien ein. Vertreterinnen und Vertreter von Politik, AGES, Zoll und Flughafen geben Einblicke in die Kontrollen im Reiseverkehr und informieren über die Risiken illegaler Pflanzenimporte sowie über die geltenden Einfuhrbestimmungen.

Datum: 13.07.2026, 08:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Flughafen Wien/Schwechat, Infoschalter Ankunftshalle Terminal 3

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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[Montag, 13.07.2026, 08:00]

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