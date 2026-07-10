„Thema“: Liebe im Einsatz – erst helfen, dann heiraten

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 13. Juni 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Liebe im Einsatz – erst helfen, dann heiraten

„Dass man hilft, verbindet sehr! Und dass man sich da in den anderen verliebt, ist leicht möglich“, sagt Georgia Haslehner aus Sierning in Oberösterreich. Sie hat beim Roten Kreuz ihre große Liebe Markus kennengelernt. In der Rot-Kreuz-Ortsstelle haben sich bereits acht Paare gefunden. Manuela und Klaus Linder haben sich bei einer Feuerwehrübung in Sitzenberg in Niederösterreich verliebt. Birgit Richter und Wolfgang Löffler aus dem Wienerwald verbringen ihre gemeinsame Freizeit meist beim Suchhundetraining. Im Einsatz lernt man sich offenbar besonders gut kennen. Anne-Maria Neubauer hat für „Thema“ drei Paare besucht, die das Ehrenamt und die Liebe zum Helfen zusammengeführt haben.

Hitze, die unterschätzte Gefahr

Erstmals wurden heuer in Österreich im Juni Temperaturen von 40 Grad gemessen. Nach einer kurzen Phase der Abkühlung wird es in Österreich nun wieder heiß. „Mütter berichten, dass die Neugeborenen nachts lang weinen und kaum schlafen. Stillen ist schwierig. Die Hitze trifft Babys besonders, da sie ihre Körpertemperatur nicht regulieren können“, sagt Martina Koll-Braun, Hebamme in Wien. „Die alte Quelle unseres Hofes spendet immer weniger Wasser“, sagt Christopher Wertschnig, Bauer aus Griffen in Kärnten. Die Feuerwehr bringt im Abstand von zehn bis 14 Tagen Wasser, damit die Familie sich waschen und kochen kann und die Kühe und Schweine des Bio-Bauerhofs tränken kann.

Hitzewellen und Überschwemmungen sind in Pakistan zum Alltag geworden. Die Felder des Landwirtes Mohan Dharmu in einer kleinen Gemeinde im Südosten des Landes standen zuletzt eineinhalb Meter unter Wasser, danach sind sie ausgetrocknet. In Gschnitz in Tirol haben vor einem Jahr elf Muren für Verwüstung gesorgt, der Bach hat den Ort überschwemmt. Der Hof von Sigmund Leitner wurde schwer getroffen. Heute ist zwar alles wieder aufgebaut, doch die Angst bleibt. „Nach der Hitzewelle habe ich Sorge, dass es wieder zu einer Mure kommen kann“, so der 45-Jährige. Im Ort wurden Dämme errichtet, die früher von der Bevölkerung kritisch gesehen wurden. Mohan Dharmu in Pakistan baut Pflanzen an, die widerstandsfähiger sind, Christopher Wertschnig hofft, dass sein Hof eines Tages an das Wasserleitungssystem angeschlossen wird.

Für „Thema“ zeigen Pia Bichara, Andrea Poschmaier, Savanka Schwarz und Laura Mlakar auf, dass all diese Geschichten durch die menschengemachte Erderhitzung miteinander verbunden sind.