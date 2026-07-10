  • 10.07.2026, 13:56:02
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KORREKTUR zu OTS0010 vom 15.06.2026: Produktrückruf gefälschter "Labubu Plüsch"

KORREKTUR ZU OTS_20260615_OTS0010

KORREKTUR-HINWEIS
Produktrückruf – der Begriff "gefälscht" bei "Labubu"-Plüschfigur wurde ergänzt

Wien (OTS) - 

Die Comic Treff Buchhandels GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes die gefälschte Plüschfigur “Labubu” zurück.

Bei einer Überprüfung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurde festgestellt, dass sich Hände und Füße der Figur leicht lösen können. Diese Kleinteile stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr für Kleinkinder dar.

Vom Rückruf betroffen ist ausschließlich folgendes Produkt:

  • Produkt: Labubu Plüschfigur (gefälscht)
  • Chargennummer: R12402230008-06
  • Verkaufzeitraum: ab Juli 2025

Kunden werden dringend gebeten, die betroffene Plüschfigur außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Das Produkt kann ab sofort in der Filiale Barnabitengasse 12, 1060 Wien gegen Erstattung des Kaufpreises – auch ohne Kassenbon – zurückgegeben werden.

Rückfragen & Kontakt

Comic Treff Buchhandels GmbH
Telefon: 06642163821
E-Mail: [email protected]

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