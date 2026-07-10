  • 10.07.2026, 12:52:03
  • /
  • OTS0083

Clemens J. Setz über KI im Deutschunterricht: Faszination am Schreiben erhalten

„Beim Schachspiel ist etwas Ähnliches gelungen.“

Wien (OTS) - 

„Erziehung und Bildung für junge Menschen kann sich logischerweise nur auf das Näherbringen des Sinns konzentrieren, nicht auf ewig gleich bleibende Techniken“, sagt Clemens J. Setz über die Rolle der KI im Deutschunterricht gegenüber dem Studentenmagazin campus a.

Er vergleicht Schreiben mit Schach: Obwohl Schachcomputer besser spielen als Menschen, sei die Faszination daran sogar gestiegen.

Zum campus a-Interview geht es hier.

Rückfragen & Kontakt

campus a
Telefon: +436765018224
E-Mail: [email protected]
Website: https://campus-a.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

campus a

Rückfragen & Kontakt

campus a
Telefon: +436765018224
E-Mail: [email protected]
Website: https://campus-a.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright