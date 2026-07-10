Clemens J. Setz über KI im Deutschunterricht: Faszination am Schreiben erhalten

Wien (OTS) -

„Erziehung und Bildung für junge Menschen kann sich logischerweise nur auf das Näherbringen des Sinns konzentrieren, nicht auf ewig gleich bleibende Techniken“, sagt Clemens J. Setz über die Rolle der KI im Deutschunterricht gegenüber dem Studentenmagazin campus a.

Er vergleicht Schreiben mit Schach: Obwohl Schachcomputer besser spielen als Menschen, sei die Faszination daran sogar gestiegen.

Zum campus a-Interview geht es hier.