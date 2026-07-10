Mitsubishi, DENZEL und die Oper im Steinbruch gehen in die fünfte Saison ihrer Partnerschaft

Wien (OTS) -

Im Sommer 2026 wird der Steinbruch in St. Margarethen erneut zur Bühne für große Opernkunst. Mitsubishi Motors Österreich setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Oper im Steinbruch abermals fort und begleitet die Produktion bereits zum fünften Mal als offizieller Mobilitätspartner. Mit Giacomo Puccinis „Tosca“ steht heuer eines der bedeutendsten Werke der Opernliteratur auf dem Spielplan.

Fahrzeugpräsentation am Festivalgelände

Im Rahmen der Kooperation stellt Mitsubishi Motors Österreich gemeinsam mit dem DENZEL Kundencenter Eisenstadt ausgewählte Modelle der aktuellen Fahrzeugpalette direkt am Festivalgelände der Oper im Steinbruch aus.

„ Die Oper im Steinbruch ist weit über die Region hinaus ein kulturelles Aushängeschild des Burgenlands. Umso mehr freut es uns, diese besondere Veranstaltung gemeinsam mit Mitsubishi Motors Österreich auch auf regionaler Ebene begleiten zu dürfen “, erklärt Heinz Wagner, Geschäftsführer DENZEL Eisenstadt.

Bereits im Eingangsbereich ist der neue Mitsubishi Grandis zu sehen, während das Markenflaggschiff Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid prominent auf einem Präsentationspodest inszeniert wird. Ergänzt wird der Markenauftritt durch das stärkste Volumenmodell der Marke, dem Mitsubishi ASX. Darüber hinaus stellt Mitsubishi und DENZEL dem künstlerischen Team fünf Mitsubishi Grandis zur Verfügung und sorgt so auch hinter den Kulissen für eine zuverlässige und nachhaltige Mobilität.

„ Die Oper im Steinbruch zählt zu den herausragenden Kulturveranstaltungen Österreichs und verbindet internationale Strahlkraft mit regionaler Verankerung. Wir freuen uns, mit unserer Partnerschaft einen Beitrag zu diesem außergewöhnlichen Kulturerlebnis leisten zu dürfen“ , erklärt Lisa Hahofer, Marketing & PR Managerin Mitsubishi Motors Österreich.

Langjährige Partnerschaft im Kulturbereich

„ Langfristige Partnerschaften sind eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Weiterentwicklung großer Kulturformate. Daher freuen wir uns sehr, Mitsubishi Motors Österreich bereits in der fünften Saison als verlässlichen Mobilitätspartner der Oper im Steinbruch an unserer Seite zu wissen “, erklärt Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftungen.

Die langjährige Kooperation unterstreicht das Engagement von Mitsubishi Motors Österreich im Bereich Kunst und Kultur und steht zugleich für Werte wie Verlässlichkeit, Qualität und moderne Mobilität.

Die Oper im Steinbruch präsentiert „Tosca“ in der einzigartigen Kulisse des Steinbruchs St. Margarethen. Seit drei Jahrzehnten werden außergewöhnliche Opernproduktionen im Steinbruch St. Margarethen im Burgenland gespielt. Die heurige Premiere findet am 15. Juli statt, inszeniert wird die Oper bis Ende August.

Mitsubishi Motors zählt zu den traditionsreichsten japanischen Automobilherstellern und steht weltweit für innovative Mobilitätslösungen, hohe Zuverlässigkeit und moderne Antriebstechnologien. Die langjährige Partnerschaft mit der Oper im Steinbruch unterstreicht zugleich das kontinuierliche Engagement der Marke im Bereich Kunst und Kultur in Österreich.