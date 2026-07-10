NOVOMATIC setzt starkes Zeichen für Mitarbeitergesundheit und Arbeitssicherheit

Gumpoldskirchen (OTS) -

Mit dem jährlichen Gesundheitstag am niederösterreichischen Headquarter unterstreicht die NOVOMATIC AG ihr konsequentes Engagement für betriebliche Gesundheitsförderung und ein attraktives Arbeitsumfeld.

Das vielfältige Angebot rund um die Themen Gesundheit, Bewegung und Sicherheit begeisterte mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim 7. NOVO-Company Day am Headquarter in Gumpoldskirchen. Die Veranstaltung ist Teil der Initiative „Enjoy Working With Us“ und unterstreicht das kontinuierliche Engagement des internationalen Gaming-Technologiekonzerns für ein gesundes und motiviertes Arbeitsumfeld.

Mit einer herzlichen Begrüßung durch den gesamten Vorstand des NOVOMATIC AG-Konzerns wurde der diesjährige Gesundheitstag feierlich eröffnet. „Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine zentrale Säule für den langfristigen Unternehmenserfolg. Deshalb investieren wir gezielt in Maßnahmen, die ein gesundes, motivierendes und wertschätzendes Arbeitsumfeld fördern. Der NOVO-Company Day macht diesen Anspruch Jahr für Jahr auf besondere Weise erlebbar und unterstreicht den hohen Stellenwert dieser Themen bei NOVOMATIC“, betont Mag. Stefan Krenn, Vorstand der NOVOMATIC AG.

Die Bedeutung des Unternehmens für die Region und das Engagement im Bereich Mitarbeitergesundheit hob auch die Gumpoldskirchner Bürgermeisterin Dagmar Händler hervor: „NOVOMATIC ist ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor für Gumpoldskirchen sowie für die ganze Region. Umso erfreulicher ist es, dass das Unternehmen auch heuer wieder ein so klares Zeichen für das Wohlbefinden seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt.“

Das abwechslungsreiche Programm umfasste unter anderem Gesundheitschecks, Blutabnahmen, Lungenfunktionstests sowie individuelle Beratungen zu Ernährung, Ergonomie und Rauchstopp. Ergänzt wurde das Angebot durch verschiedene Bewegungs- und Sportstationen, darunter Basketball, Darts und E-Bike-Testfahrten. Praktische Sicherheitstrainings, wie eine Feuerlöschübung und das Format „Coffee with Cops“ mit Expertinnen und Experten der Polizei rundeten das abwechslungsreiche Programm ab.

Die große Beteiligung und das positive Feedback der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigen den hohen Stellenwert des NOVO-Company Day innerhalb der Unternehmenskultur von NOVOMATIC. Mehr Informationen zum ESG-Engagement von NOVOMATIC finden Sie unter www.novomatic.com/cr.