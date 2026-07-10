  • 10.07.2026, 11:48:02
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SPÖ-Termine von 13. bis 19. Juli 2026

Wien (OTS) - 

MONTAG, 13. Juli 2026

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am High-Level Political Forum on Sustainable Development der Vereinten Nationen in New York teil (bis 14. Juli).

DIENSTAG, 14. Juli 2026

11.00 Uhr Bundesminister Peter Hanke besucht die Graz-Köflacher Bahn und Busbetriebe in Graz und nimmt an der Grundsteinlegung für die neue Instandhaltungs- und Werkstättenanlage teil (Köflacher Gasse 35/41, 8020 Graz).

14.30 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt gemeinsam mit Bundesminister Wiederkehr am Baustart „Q. Dein Raum für Wissenschaft“ teil (Wollzeile 27A, 1010 Wien).

MITTWOCH, 15. Juli 2026

13.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

DONNERSTAG, 16. Juli 2026

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

SONNTAG, 19. Juli 2026

17.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Kulturwanderung zum Nelson-Mandela-Tag in der Seestadt Aspern teil.
(Schluss) ls

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