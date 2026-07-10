  • 10.07.2026, 11:34:03
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3. Überschlagfestival: Europas größtes Schlagzeugfestival macht Hannover zum Resonanzraum des Rhythmus

Überschlagfestival - Europas größtes Schlagzeugfestival vereint in Hannover Künstler*innen aus 24 Ländern von 5 Kontinenten an 5 Tagen. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/42831 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Hannover (OTS) - 

Vom 19. bis 23. August 2026 findet in Hannover die dritte Ausgabe des internationalen Percussion-Festivals Überschlag statt. Das Festival steht unter der Schirmherrschaft von Falko Mohrs, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, und bringt internationale Stars der Percussion-Szene, lokale Künstler sowie Nachwuchstalente aus aller Welt zusammen.

Bereits nach zwei erfolgreichen Ausgaben zählt Überschlag heute zu den bedeutendsten Percussion-Festivals Europas.

Erwartet werden Künstler*innen aus 24 Ländern auf fünf Kontinenten. Mit dabei sind unter anderem der GRAMMY-nominierte Komponist und Schlagzeuger Andy Akiho (USA) sowie der italienische Schlagzeugvirtuose Simone Rubino.

"Hannover trägt seit 2014 den Titel UNESCO City of Music. Die Auszeichnung würdigt die außergewöhnliche musikalische Vielfalt, die exzellente Ausbildungslandschaft und die starke internationale Vernetzung der Musikszene. Das Überschlagfestival unterstreicht diese besondere Position eindrucksvoll", sagt Christian Katz, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH.

Unter dem diesjährigen Motto des Erdigen, Handgemachten und unmittelbar Spürbaren rückt das Festival die archaische Kraft des Rhythmus in den Mittelpunkt. An fünf Tagen wird Hannover zum Resonanzraum des Rhythmus - mit Konzerten, Performances und interaktiven Formaten, bei denen das Publikum Teil des gemeinsamen Pulses wird.

Spielstätten sind unter anderem der Ballhof des Niedersächsischen Staatstheaters (Festivalzentrum), die Holzhalle der Hainhölzer Höfe, die Marktkirche, die Neustädter Hof- und Stadtkirche, die Indiego Glocksee sowie weitere Orte in der Innenstadt.

Eröffnet wird das Festival in der Holzhalle der Hainhölzer Höfe mit der Opening Night "Timber". Die Schlagzeuggruppe Rummsfeld & Friends der Staatsoper Hannover verwandelt mit sechs Schlagzeugern die Halle in einen eindrucksvollen Klangraum.

Zum Finale am 23.08. findet ein partizipatives Open-Air-Abschlussprojekt auf dem Ballhofplatz statt, bei dem Publikum und Profis unter dem Motto "One City. One Puls." gemeinsam zu einem großen Rhythmus-Ensemble werden.

Mehr Informationen zum Festival finden Sie hier.

Wie bereits bei der vergangenen Festivalausgabe werden auch in diesem Jahr rund 7.000 Besucher*innen erwartet. Für Gäste, die für das Festival nach Hannover reisen, bietet die Zimmervermittlung Hannover passende Unterkünfte - von Business-Hotels über Gruppenunterkünfte bis hin zu Ferienwohnungen an.

Rückfragen & Kontakt

Ela Windels
Hannover Marketing und Tourismus GmbH
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
0511 - 12345-140
[email protected]

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