  • 10.07.2026, 11:34:03
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Kaineder zu Google-Rechenzentrum Kronstorf: LR Achleitner und Google müssen Öffentlichkeit endlich transparent informieren

Umweltauswirkungen von Rechenzentren müssen geprüft werden

Linz (OTS) - 

Der Grüne Landessprecher Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder kommentiert die aktuellen Entwicklungen rund um das Google-Rechenzentrum in Kronstorf eindeutig: „Mich erreichen viele Zuschriften und Anrufe aus der Bevölkerung zum Google-Rechenzentrum in Kronstorf. Und ich verstehe die Kritik der Menschen. Dieser Standort ist mehr als problematisch, denn hier wird fruchtbarstes Ackerland zubetoniert und der Landwirtschaft als Lebensmittelproduzent entzogen. Diese Standortentscheidung ist typisch für die oberösterreichische Raumordnungspolitik, für den in OÖ enorm hohen Bodenverbrauch. Dass der für die Genehmigung zuständige Landesrat Achleitner den Standort feiert, überrascht daher nicht.“

Kaineder bringt auch möglichen rechtlichen Änderungsbedarf ins Spiel: „Projekte dieser Größenordnung sollten vor einer etwaigen Genehmigung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, das ist hier jedoch nicht der Fall, weil Rechenzentren gesetzlich nicht in den Anwendungsbereich des UVP-G fallen. Das halte ich für problematisch. Es liegen der UVP- Behörde auch keine offiziellen Informationen zum Projekt vor. Ich fordere und halte es für zwingend notwendig, dass die Umweltauswirkungen dieses Projektes ganz genau geprüft werden. Und ich fordere mit Nachdruck, dass sowohl das Unternehmen als auch der für die Genehmigung zuständige Landesrat Achleitner die Bevölkerung endlich transparent informiert, und nicht nur jubelt.“

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