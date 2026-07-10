  • 10.07.2026, 11:30:02
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„Wien heute Nacht“ – Die „Wien heute“-Sommerserie

Ab 13. Juli stehen in „Wien heute“ Menschen im Rampenlicht, die in der nächtlichen Großstadt wichtige Rollen spielen

Wien (OTS) - 

Wien bei Nacht steht diesmal im Fokus der „Wien heute“-Sommerserie. Es geht um Menschen, die einen wichtigen Beitrag leisten, damit die Großstadt funktioniert. Katharina Reigersberg und Florian Kobler sind für ihre Einblicke und Porträts in ganz Wien unterwegs.

Die Serie gibt es ab 13. Juli 2026 von Montag bis Freitag im ORF-Nachrichtenmagazin „Wien heute“ (jeweils 19.00 Uhr, ORF 2W) und online auf https://wien.ORF.at und ORF ON.

Die Einblicke reichen von der Intensivstation im AKH über die unterirdischen Kanalarbeiten bis hin zu Reportagen auf öffentlichen Plätzen, die tagsüber in Schlagzeilen von sich reden machen. Reigersberg und Kobler treffen Bäcker und Geisterbahn-Erschrecker. Sie sind dabei, wenn Einsatzkräfte unterwegs sind und wenn nach einem Großevent zusammengeräumt wird.

ORF-Wien-Landesdirektor Edgar Weinzettl: „Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen, haben Sie das schon erlebt ... hat Rainhard Fendrich einst getextet. Unser Augenmerk gilt im heurigen Sommer jedoch nicht den besungenen Nachtschwärmern, sondern jenen, die dann im Einsatz sind, wenn die Lichter der Großstadt angehen. Damit bleiben wir neben der samstäglichen Rubrik ‚Bei uns in Wien heute‘ unserer Linie treu, jene vor den Vorhang zu holen, die den Maschinenraum der Stadt in Betrieb halten.“

ORF-Wien-Chefredakteur Oliver Ortner: „Mit unserer Sommer-Serie ‚Wien heute Nacht‘ begleiten wir Menschen, die dann arbeiten, wenn die meisten schlafen. Ihre Geschichten geben einen seltenen Einblick in eine Welt, die für das Funktionieren Wiens unverzichtbar ist – und machen sichtbar, wer unsere Stadt rund um die Uhr am Laufen hält.“

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