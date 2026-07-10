Innenministerium und Sport Austria starten Kooperation

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) und die Österreichische Bundes-Sportorganisation Sport Austria unterzeichneten am 22. Juni 2026 in Wien eine Kooperationsvereinbarung.

„Mit dieser Kooperation bringen wir die Kriminalprävention und das bewährte Community Policing direkt dorthin, wo die Menschen aktiv sind. Gemeinsam stärken wir das Vertrauen und die Sicherheit im Sport“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

„Sportvereine sind die größte Bürgerbewegung Österreichs und vermitteln zentrale Werte wie Respekt, Fairness und Zusammenhalt. Durch diese strategische Partnerschaft mit dem Innenministerium stellen wir sicher, dass unsere Vereine auch in Zukunft sichere Orte für alle Sportbegeisterten – ganz besonders für unsere Kinder und Jugendlichen – bleiben“, ergänzte Sport-Austria-Präsident Hans Nießl.

Ziele der Kooperation

Ziel der Kooperation ist ein fortlaufender Problem- und Erfahrungsaustausch, um gemeinsame Strategien zu entwickeln. Durch die engere Abstimmung sollen strafbare Handlungen frühzeitig erkannt, Delikten entgegengewirkt und das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen gestärkt werden.

Um dies zu gewährleisten, werden im Rahmen der Vereinbarung gemeinsame Schulungsveranstaltungen abgehalten, die kommunale Sicherheitsstruktur gestärkt sowie der Informationsaustausch über sicherheitsrelevante Themen vertieft.

Ein zentraler Pfeiler der Vereinbarung ist die Intensivierung der Initiative „GEMEINSAM.SICHER“ im Sport. Dies geschieht durch Informationsstände bei Veranstaltungen von Sport Austria sowie durch neue, niederschwellige Kontaktangebote, die Sportvereine rasch und unkompliziert nutzen können.

Weiters stehen die Nutzung gemeinsamer Ressourcen und Infrastruktur, die Förderung von Resilienz und Zivilcourage in der Bevölkerung sowie die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zur Sicherheitskommunikation im Fokus.