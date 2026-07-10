- 10.07.2026, 11:03:32
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Umweltbundesamt weist Vorwürfe der WKÖ zurück
Das Umweltbundesamt weist die Vorwürfe der WKÖ in Bezug auf die Prüfung der HVO-Rohstoffanträge strikt zurück.
Das Umweltbundesamt ist mit dem Vollzug der Kraftstoff-Verordnung 2012 in der geltenden Fassung durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) beauftragt. Die Arbeiten dazu erfolgen sorgfältig und ausnahmslos entlang der geltenden rechtlichen Regelungen.
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