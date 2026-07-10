Umweltbundesamt weist Vorwürfe der WKÖ zurück

Wien (OTS) -

Das Umweltbundesamt weist die Vorwürfe der WKÖ in Bezug auf die Prüfung der HVO-Rohstoffanträge strikt zurück.

Das Umweltbundesamt ist mit dem Vollzug der Kraftstoff-Verordnung 2012 in der geltenden Fassung durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) beauftragt. Die Arbeiten dazu erfolgen sorgfältig und ausnahmslos entlang der geltenden rechtlichen Regelungen.