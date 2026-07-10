  • 10.07.2026, 11:03:32
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Umweltbundesamt weist Vorwürfe der WKÖ zurück

Wien (OTS) - 

Das Umweltbundesamt weist die Vorwürfe der WKÖ in Bezug auf die Prüfung der HVO-Rohstoffanträge strikt zurück.

Das Umweltbundesamt ist mit dem Vollzug der Kraftstoff-Verordnung 2012 in der geltenden Fassung durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) beauftragt. Die Arbeiten dazu erfolgen sorgfältig und ausnahmslos entlang der geltenden rechtlichen Regelungen.

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle Umweltbundesamt
Ingeborg Zechmann
Telefon: 0664/6119094
E-Mail: [email protected]

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