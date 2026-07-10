Stellungnahme Dr. Veronika Sandbichler / KHM-Museumsverband

Wien (OTS) -

Rechtsanwalt Dr. Martin Maxl nimmt zur Kündigung des Dienstverhältnis von Veronika Sandbichler durch den KHM- Museumsverband wie folgt Stellung:

Meine Mandantin ist über den Ausspruch der Kündigung noch vor Beginn der vom KHM-Museumsverband angekündigten Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung ihres Dienstverhältnisses erstaunt und wird die Kündigung selbstverständlich anfechten. Darüber hinaus begrüße ich die Möglichkeit, in einem rechtsförmlichen und öffentlichen Gerichtsverfahren vor einem unabhängigen Gericht zu klären, ob die übereinstimmenden Berichte zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein toxisches Führungsverhalten der Geschäftsführung des KHM-Museumsverbandes zutreffen oder nicht.

Der vom KHM-Museumsverband bei Rechtsanwältin Dr. Gahleitner in Auftrag gegebene Untersuchungsbericht, der nach Darstellung der Kuratoriumsvorsitzenden die Grundlage für die „Reinwaschung von allen Vorwürfen“ sein soll, ist keineswegs Ergebnis eines fairen, transparenten und offenen Verfahrens. Die Kuratoriumsvorsitzende selbst war bei Zeugenbefragungen anwesend; zugleich weigert sich der KHM-Museumsverband bis heute, den Bericht der unmittelbar betroffenen Dr. Sandbichler herauszugeben oder ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen — zumindest in anonymisierter Form, wie dies etwa im Fall des Theaters in der Josefstadt im Dezember 2024 möglich war. Auch der zweite Bericht des „renommierten Wirtschaftsprüfungsunternehmens“ über die wirtschaftliche Gebarung von Schloss Ambras liegt meiner Mandantin bis heute nicht vor, sie wurde dazu nicht einmal befragt. Der zentrale Befund bleibt daher unverändert: Die Betroffene erhält keine Einsicht, die Öffentlichkeit keine Aufklärung und keine nachvollziehbare Begründung für das vom KHM-Museumsverband verkündete „Reinwaschen“ von Vorwürfen einer toxischen Führungskultur in der größten Kulturinstitution des Landes. Ein unabhängiges, faires und öffentliches Gerichtsverfahren wird nun die notwendige Klarheit bringen.

Rückfragen: Rechtsanwalt Dr. Martin Maxl, Tel. 0699 / 1505 7380