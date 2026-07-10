  • 10.07.2026, 10:56:32
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FCG-ÖAAB-AK Fraktion gratuliert neuen FCG Wien Jugendvorsitzendem und Team

Jugendarbeit ist Zukunftsarbeit

Wien (OTS) - 

Im Zuge des gestrigen Wiener Jugendlandestages der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wurde Dominikus Krall als Jugendvorsitzender gewählt. Mit seinen vier Stellvertreter:innen hat er sich einiges vorgenommen. „Herzliche Gratulation an das neue Jugendpräsidium und großer Respekt, dass sich junge Menschen gefunden haben, die sich politisch engagieren werden“, so Fritz Pöltl, Fraktionsführer der FCG-ÖAAB Fraktion in der Arbeiterkammer Wien. „Mit den Schwerpunkten auf Bildung, Ausbildung und Lehre treffen sie genau die Kernthemen in der Jugendarbeit“, ist Pöltl überzeugt.

Thomas Rasch, FCG Wien Vorsitzender reiht sich in die Reihe der Gratulanten ein und betont die Wichtigkeit der Aussagen der FCG Bundesjugendvorsitzenden Helena Hierzer. „Die Werte der Jugend wie etwa stabile soziale Beziehungen oder eine gute Ausbildung gelten heute genauso wie in der Vergangenheit“, ist Rasch überzeugt.

„Wir bedanken uns für das Engagement der neu Gewählten und wünschen ihnen viel Erfolg und Freude bei den künftigen Herausforderungen. Jugendarbeit ist Zukunftsarbeit und wir stehen mit euch Seite an Seite“, so Rasch und Pöltl abschließend.


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FCG-ÖAAB-AK Fraktion Wien
Fritz Pöltl
Telefon: 01-53444 79481
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.besserewienerarbeit.at/

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