FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Bis zu 1,066 Millionen sahen Frankreich – Marokko

Wien (OTS) -

Weiter großes Publikumsinteresse an der Fußball-WM: Das gestrige (9. Juli) Viertelfinale Frankreich – Marokko ließen sich ab 22.00 Uhr bis zu 1,066 Millionen und im Schnitt 1,023 Millionen (in Halbzeit 1) bei 50 Prozent Marktanteil nicht entgehen. In den jungen Zielgruppen wurden 60 bzw. 74 Prozent MA erreicht.

Weiter sehr hohe Streaming-Nutzung

Zum Start des Viertelfinales waren die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven Contents beim Publikum weiter stark nachgefragt: Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF zur WM vom 9. Juli (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) in Österreich bisher zusammen 20 Millionen Nutzungsminuten, 1,2 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 400.00 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Der Stream der 1. Halbzeit Frankreich – Marokko (22.00 Uhr) kam auf eine Durchschnittsreichweite von 171.000 und liegt damit im Topfeld der bisherigen WM-Spiele (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).