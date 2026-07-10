  • 10.07.2026, 10:49:03
  • /
  • OTS0042

FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Bis zu 1,066 Millionen sahen Frankreich – Marokko

Wien (OTS) - 

Weiter großes Publikumsinteresse an der Fußball-WM: Das gestrige (9. Juli) Viertelfinale Frankreich – Marokko ließen sich ab 22.00 Uhr bis zu 1,066 Millionen und im Schnitt 1,023 Millionen (in Halbzeit 1) bei 50 Prozent Marktanteil nicht entgehen. In den jungen Zielgruppen wurden 60 bzw. 74 Prozent MA erreicht.

Weiter sehr hohe Streaming-Nutzung

Zum Start des Viertelfinales waren die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven Contents beim Publikum weiter stark nachgefragt: Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF zur WM vom 9. Juli (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) in Österreich bisher zusammen 20 Millionen Nutzungsminuten, 1,2 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 400.00 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Der Stream der 1. Halbzeit Frankreich – Marokko (22.00 Uhr) kam auf eine Durchschnittsreichweite von 171.000 und liegt damit im Topfeld der bisherigen WM-Spiele (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright