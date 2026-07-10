  • 10.07.2026, 10:30:43
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L 86 Ortsdurchfahrt Ertl: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

Abschluss der Bauarbeiten bringt spürbare Verbesserungen

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt von Ertl im Zuge der Landesstraße L 86 wurde auf einer Länge von rund 635 Metern erneuert und kürzlich offiziell für den Verkehr freigegeben. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auf nahezu der gesamten Fahrbahn eine Abtragsfräsung von 13,5 Zentimetern durchgeführt. In Bereichen mit intakter Tragschicht wurden lediglich 3,5 Zentimeter abgefräst. Anschließend wurde im Bereich der Abtragsfräsung eine zehn Zentimeter starke Tragschicht eingebaut. Den Abschluss bildete der Einbau einer 3,5 Zentimeter starken Deckschicht über die gesamte Fahrbahnbreite.

Die Straßenbauarbeiten führte die Firma Strabag aus 3363 Neufurth innerhalb von zwei Wochen, zwischen dem 29. Juni und dem 7. Juli, aus. Die Gesamtbaukosten für den Straßenbau belaufen sich auf rund 215.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Im Zuge des Bauloses entsteht auf Anfrage der Gemeinde Ertl und mit Unterstützung des NÖ Straßendienstes ein neuer Gehsteig, weiters erfolgt die Neugestaltung des bestehenden Parkplatzes entlang der L 86. Bereits im Vorfeld der Asphaltierungsarbeiten kam es zur Neuversetzen der Hochbordsteine. Mit diesen Arbeiten begann man Anfang Juni, wobei die Kosten für diese Maßnahmen rund 55.000 Euro betragen und von der Gemeinde Ertl getragen werden.

Die Sanierung war notwendig, da die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt von Ertl im Zuge der L 86 aufgrund von Spurrinnen, Ausbrüchen und weiteren Schäden zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach. Aus diesem Grund hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die L 86 im Abschnitt von Kilometer 11,196 bis Kilometer 11,831 zu erneuern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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