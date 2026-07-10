SP-Verpackungen GmbH launcht zwei digitale Tools für individuelle Kartonverpackungen

Nußbach (OÖ) (OTS) -

Kartonkonfigurator: Maßkartons direkt online bestellen

Der neue Kartonkonfigurator ermöglicht die direkte Online-Bestellung von Maßkartons. Eine 3D Live-Vorschau zeigt die Verpackung in Echtzeit – der Karton lässt sich virtuell öffnen und verschließen. Preise und Lieferzeiten sind sofort sichtbar, das Druckdesign direkt im Tool erstellbar.

Kartonanfrage: Individuelle Projekte strukturiert anfragen

Die Kartonanfrage richtet sich an Kunden mit individuellem Beratungsbedarf. Die gängigsten Kartontypen werden ausgewählt oder aus dem Katalog gesucht. Maße, Qualität, Farbe und Druck werden festgelegt, Unterlagen wie Stanzpläne direkt hochgeladen. Auf Wunsch ist ein Rückruf möglich.