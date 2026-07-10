- 10.07.2026, 10:30:32
- /
- OTS0035
SP-Verpackungen GmbH launcht zwei digitale Tools für individuelle Kartonverpackungen
Innovativer Kartonkonfigurator und Anfragetool für individuelle Projekte.
Kartonkonfigurator: Maßkartons direkt online bestellen
Der neue Kartonkonfigurator ermöglicht die direkte Online-Bestellung von Maßkartons. Eine 3D Live-Vorschau zeigt die Verpackung in Echtzeit – der Karton lässt sich virtuell öffnen und verschließen. Preise und Lieferzeiten sind sofort sichtbar, das Druckdesign direkt im Tool erstellbar.
Kartonanfrage: Individuelle Projekte strukturiert anfragen
Die Kartonanfrage richtet sich an Kunden mit individuellem Beratungsbedarf. Die gängigsten Kartontypen werden ausgewählt oder aus dem Katalog gesucht. Maße, Qualität, Farbe und Druck werden festgelegt, Unterlagen wie Stanzpläne direkt hochgeladen. Auf Wunsch ist ein Rückruf möglich.
Indiviuellen Karton anfragen
Füllen Sie unser Kartonanfrage-Formular in wenigen Schritten aus. Geben Sie uns Innenmaße, Qualität, Stückzahl und Druck bekannt.Ihr persönliches Angebot erhalten sie noch am selben Tag!
Rückfragen & Kontakt
SP-Verpackungen GmbH
Thomas Pürstinger
Telefon: +43 7587 8666
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sp-verpackungen.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMS