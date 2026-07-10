- 10.07.2026, 10:10:32
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AVISO: Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer: Europas Sicherheitsinvestitionen für rot-weiß-rote Wertschöpfung nutzen
Aktueller Stand und nächste Schritte
Europa investiert deutlich stärker in Sicherheit und Verteidigung. Für Österreich stellt sich damit eine zentrale wirtschaftspolitische Frage: Wie gelingt es, dass heimische Unternehmen von diesen Investitionen profitieren – durch Aufträge, Technologie, Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort Österreich?
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt dazu zu einem Hintergrundgespräch über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte des BMWET.
Datum: Montag, 13. Juli
Uhrzeit: 13:00 Uhr
Ort: BMWET Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien. Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)
Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]
AVISO: Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer: Europas Sicherheitsinvestitionen für rot-weiß-rote Wertschöpfung nutzen
Europa investiert deutlich stärker in Sicherheit und Verteidigung. Für Österreich stellt sich damit eine zentrale wirtschaftspolitische Frage: Wie gelingt es, dass heimische Unternehmen von diesen Investitionen profitieren – durch Aufträge, Technologie, Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort Österreich? Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt dazu zu einem Hintergrundgespräch über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte des BMWET. Datum: Montag, 13. Juli Uhrzeit: 13:00 Uhr Ort: BMWET Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien. Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“) Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]
Datum: 13.07.2026, 13:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: BMWET Pressezentrum, 5. Stock
Stubenring 1
1010 Wie
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]
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