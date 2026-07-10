Wien (OTS) -

Europa investiert deutlich stärker in Sicherheit und Verteidigung. Für Österreich stellt sich damit eine zentrale wirtschaftspolitische Frage: Wie gelingt es, dass heimische Unternehmen von diesen Investitionen profitieren – durch Aufträge, Technologie, Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort Österreich?

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt dazu zu einem Hintergrundgespräch über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte des BMWET.



Datum: Montag, 13. Juli

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Ort: BMWET Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien. Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

AVISO: Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer: Europas Sicherheitsinvestitionen für rot-weiß-rote Wertschöpfung nutzen

Europa investiert deutlich stärker in Sicherheit und Verteidigung. Für Österreich stellt sich damit eine zentrale wirtschaftspolitische Frage: Wie gelingt es, dass heimische Unternehmen von diesen Investitionen profitieren – durch Aufträge, Technologie, Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort Österreich? Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt dazu zu einem Hintergrundgespräch über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte des BMWET. Datum: Montag, 13. Juli Uhrzeit: 13:00 Uhr Ort: BMWET Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien. Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“) Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Datum: 13.07.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMWET Pressezentrum, 5. Stock

Stubenring 1

1010 Wie