  • 10.07.2026, 10:00:04
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Der „Ö1 Kulturtalk“ am 12. Juli zum Auftakt des ImPulsTanz-Festivals

Wien (OTS) - 

Am Sonntag, den 12. Juli ist der nächste „Ö1 Kulturtalk“ (18.15 Uhr) zu hören. Christine Scheucher spricht mit Silvia Kargl („Kurier“), Barbara Freitag („Kleine Zeitung“) und Sara-Marie Drugowitsch („Die Presse“) über aktuelle Produktionen des ImPulsTanz-Festivals sowie ein Workshop-Programm, das die ganze Stadt in eine Bühne verwandelt.

Einmal im Jahr wird Wien zur Hauptstadt des zeitgenössischen Tanzes. 1984 wurde das ImPulsTanz-Festival gegründet, heute ist das Festival ein Fixpunkt der internationalen Tanz- und Performanceszene. Vom klassischen Ballett bis zu Jazz und Afro, von der zeitgenössischen Performancekunst bis zur Clubkultur der Gegenwart – das Festival feiert die Spielarten von Tanz und Performance. Zum Auftakt gastiert der griechische Choreograf Cristos Papadopoulos im Volkstheater – mit einer Performance, die in Zeiten multipler Krisen den so genannten „Aufstand der Hoffnung“ proklamiert. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.

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