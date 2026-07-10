BMWKMS - AVISO: Elisabeth-Büttner-Stipendium für Filmkultur ab Herbst 2026

Wien (OTS) -

Erstmals vergibt das Kunst- und Kulturministerium ein Stipendium für die Pflege, Erhaltung, Beforschung und Vermittlung österreichischer Filmkultur. Eingereicht werden können Arbeitsvorhaben, die zur österreichischen Filmkultur beitragen und eine fundierte Auseinandersetzung mit der österreichischen Filmgeschichte und Theorien des Films voraussetzen sowie auf eine Revision der Bilder abzielen.

Mit dem Namen, Elisabeth Büttner, erinnert das Stipendium an die Verdienste der Filmwissenschafterin Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Büttner M.A. (1961-2016), die 2007 zur ersten Professorin für Filmwissenschaft Österreichs an das Institut für Theater- Film- und Medienwissenschaft berufen wurde und das Nachdenken über die Kunstform Film, den österreichischen Film und seine Geschichte maßgeblich prägte. Für ihre gemeinsam mit Christian Dewald verfasste zweibändige Geschichte des österreichischen Films „Das tägliche Brennen. Eine Geschichte des österreichischen Films von den Anfängen bis 1945“ sowie „Anschluss an Morgen. Eine Geschichte des österreichischen Films von 1945 bis zur Gegenwart“ wurde Büttner 2023 mit dem „Victor-Adler-Staatspreis für Geschichte sozialer Bewegungen“ ausgezeichnet. Die Bände sind heute ein Standardwerk.

„Die Geschichte der Gegenwart ist eine der bewegten Bilder. Film prägt unsere Zeit maßgeblich und ist zugleich ein Werkzeug, um unsere Zeit besser verstehen zu können. Bilder kritisch zu befragen, zu reflektieren und zu vermitteln ist ein essenzieller Teil kultureller Bildung. Mit ihrer Forschung und Lehre stand die Namensgeberin Elisabeth Büttner für eine kritische und vielschichtige Auseinandersetzung mit Bildern. Ein Zugang, den unsere Gesellschaft gegenwärtig dringend benötigt!“, so Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler.

Ausschreibung im August, Einreichung ab September

Unterstützt werden insbesondere Arbeits- und Studienaufenthalte, (künstlerische) Forschung, Erarbeitung von Programmreihen, Workshops, Ausstellungen, Publikationen und Filmvermittlungsangeboten etc. Das Stipendium richtet sich an Kurator:innen, Archivar:innen, Programmierer:innen, Wissenschafter:innen und Vermittler:innen im Bereich Film, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder ihren ständigen Wohnsitz in Österreich haben. Die Ausschreibung erfolgt im August. Die maximale Stipendien-Dauer ist auf 6 Monaten festgesetzt, die Höhe mit 1.500 Euro pro Monat für die Umsetzung im Inland respektive 2.000 Euro pro Monat für die Umsetzung im Ausland. Die Einreichfrist ist von 1. September bis 31. Oktober 2026 festgesetzt. Die Vergabe erfolgt durch eine Fachjury.

Kostenneutralität und Verwaltungsvereinfachung

Das Elisabeth-Büttner-Stipendium ist aus der Neuausrichtung der bisherigen Auslandsstipendien der Filmabteilung hervorgegangen, es werden keine zusätzlichen Mittel für die Umsetzung benötigt. Für die künstlerische Arbeit mit Film steht im Sinne der Verwaltungsvereinfachung und der Vermeidung von Mehrfachangeboten weiterhin das Förderprogramm Innovative Film, insbesondere die Förderung von Projektentwicklungen, zur Verfügung.