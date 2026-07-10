  • 10.07.2026, 09:59:32
  • /
  • OTS0025

BMWKMS - AVISO: Elisabeth-Büttner-Stipendium für Filmkultur ab Herbst 2026

Erstmaliges BMWKMS-Projektstipendium für Filmkultur in Erinnerung an Filmwissenschafterin Elisabeth Büttner

Wien (OTS) - 

Erstmals vergibt das Kunst- und Kulturministerium ein Stipendium für die Pflege, Erhaltung, Beforschung und Vermittlung österreichischer Filmkultur. Eingereicht werden können Arbeitsvorhaben, die zur österreichischen Filmkultur beitragen und eine fundierte Auseinandersetzung mit der österreichischen Filmgeschichte und Theorien des Films voraussetzen sowie auf eine Revision der Bilder abzielen.

Mit dem Namen, Elisabeth Büttner, erinnert das Stipendium an die Verdienste der Filmwissenschafterin Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Büttner M.A. (1961-2016), die 2007 zur ersten Professorin für Filmwissenschaft Österreichs an das Institut für Theater- Film- und Medienwissenschaft berufen wurde und das Nachdenken über die Kunstform Film, den österreichischen Film und seine Geschichte maßgeblich prägte. Für ihre gemeinsam mit Christian Dewald verfasste zweibändige Geschichte des österreichischen Films „Das tägliche Brennen. Eine Geschichte des österreichischen Films von den Anfängen bis 1945“ sowie „Anschluss an Morgen. Eine Geschichte des österreichischen Films von 1945 bis zur Gegenwart“ wurde Büttner 2023 mit dem „Victor-Adler-Staatspreis für Geschichte sozialer Bewegungen“ ausgezeichnet. Die Bände sind heute ein Standardwerk.

„Die Geschichte der Gegenwart ist eine der bewegten Bilder. Film prägt unsere Zeit maßgeblich und ist zugleich ein Werkzeug, um unsere Zeit besser verstehen zu können. Bilder kritisch zu befragen, zu reflektieren und zu vermitteln ist ein essenzieller Teil kultureller Bildung. Mit ihrer Forschung und Lehre stand die Namensgeberin Elisabeth Büttner für eine kritische und vielschichtige Auseinandersetzung mit Bildern. Ein Zugang, den unsere Gesellschaft gegenwärtig dringend benötigt!“, so Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler.

Ausschreibung im August, Einreichung ab September

Unterstützt werden insbesondere Arbeits- und Studienaufenthalte, (künstlerische) Forschung, Erarbeitung von Programmreihen, Workshops, Ausstellungen, Publikationen und Filmvermittlungsangeboten etc. Das Stipendium richtet sich an Kurator:innen, Archivar:innen, Programmierer:innen, Wissenschafter:innen und Vermittler:innen im Bereich Film, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder ihren ständigen Wohnsitz in Österreich haben. Die Ausschreibung erfolgt im August. Die maximale Stipendien-Dauer ist auf 6 Monaten festgesetzt, die Höhe mit 1.500 Euro pro Monat für die Umsetzung im Inland respektive 2.000 Euro pro Monat für die Umsetzung im Ausland. Die Einreichfrist ist von 1. September bis 31. Oktober 2026 festgesetzt. Die Vergabe erfolgt durch eine Fachjury.

Kostenneutralität und Verwaltungsvereinfachung

Das Elisabeth-Büttner-Stipendium ist aus der Neuausrichtung der bisherigen Auslandsstipendien der Filmabteilung hervorgegangen, es werden keine zusätzlichen Mittel für die Umsetzung benötigt. Für die künstlerische Arbeit mit Film steht im Sinne der Verwaltungsvereinfachung und der Vermeidung von Mehrfachangeboten weiterhin das Förderprogramm Innovative Film, insbesondere die Förderung von Projektentwicklungen, zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Sektion IV: Kunst und Kultur
Abteilung IV/3 - Film
Concordiaplatz 2, 1010 Wien

Telefon: + 43 1 71 606 / 851031
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ODS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Sektion IV: Kunst und Kultur
Abteilung IV/3 - Film
Concordiaplatz 2, 1010 Wien

Telefon: + 43 1 71 606 / 851031
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright