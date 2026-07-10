Wundervolle Kinderbücher: Internationale Wanderausstellung „Ausgezeichnet!“ in der WIENXTRA-Kinderinfo gestartet

Wien (OTS) -

In der WIENXTRA-Kinderinfo im MuseumsQuartier ist bis zum 23. August die Wanderausstellung „Ausgezeichnet!“ zu Gast. Zu bewundern gibt es preisgekrönte Illustrationen aus Kinderbüchern – von zappelnden Hasen bis zu verträumten Hexen. Der Eintritt ist frei.

Gestern Nachmittag wurde in der WIENXTRA-Kinderinfo, in Kooperation mit dem Institut français d'Autriche, die Wanderausstellung „Ausgezeichnet! Wundervolle Kinderbücher“ eröffnet. Bis zum 23. August bringt die Schau preisgekrönte Illustrationskunst aus Frankreich, Belgien und der Schweiz nach Wien. Die Ausstellung lädt Familien den ganzen Sommer über dazu ein, in phantastische Welten einzutauchen.

Kinderkultur hat in Wien einen hohen Stellenwert. Hochwertige Bilderbücher bieten oft den ersten, prägenden Zugang zu Kunst und Literatur. Entwickelt wurde die Wanderausstellung vom Institut français in Deutschland und dem Salon du Livre et de la Presse Jeunesse.

Stimmen zur Eröffnung

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler: „Kinderbücher eröffnen Welten und legen den Grundstein für eine lebenslange Leidenschaft zur Literatur. Sie sind oft die erste Begegnung mit Kunst und Sprache, fördern Fantasie und Empathie und laden dazu ein, die Welt mit offenen Augen zu entdecken. Diese Ausstellung zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie Illustrationen Geschichten erzählen können – manchmal sogar ganz ohne Worte. Dass internationale Illustrationskunst hier so unkompliziert für alle Kinder erlebbar wird, ist eine große Bereicherung für Wien. Die Kinderinfo lebt diesen Auftrag seit beinahe 25 Jahren mit großem Engagement und macht Kultur bereits für unsere Jüngsten zugänglich.“

Matthieu Peyraud, Französischer Botschafter in Österreich: „Die französischsprachige Illustrationskunst lebt von ihrer Vielfalt und Poesie. Es freut mich sehr, dass wir die Werke von zwölf herausragenden Künstler*innen in Wien präsentieren können. Diese Ausstellung schlägt eine wunderbare Brücke für den kulturellen Austausch. Sie drückt auch die wunderbare Zusammenarbeit aus, die das Institut français und WIENXTRA verbindet und sich nicht nur durch die Bereitstellung dieser Werke zeigt, sondern auch durch die diversen Veranstaltungen des Institut français.“

Bruno Ducluzaux, Direktor des Französischen Instituts: „Wir wollten eine Ausstellung nach Wien bringen, die Bilderbücher lebendig werden lässt und sie im Raum erfahrbar macht. Die vier Themenwelten eröffnen spielerische Zugänge zu gezeichneten Geschichten. Sie laden zum Entdecken, Ausprobieren und Mitmachen ein und zeigen durch die Begeisterung der Kinder, wie universell die Faszination für Bilderbücher ist. Diese Ausstellung steht zugleich für eine Erfolgsgeschichte der kulturellen Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit WIENXTRA und darüber, dieses außergewöhnliche Projekt an einem so renommierten Ort im Herzen Wiens präsentieren zu können.“

Vucko Schüchner, WIENXTRA-Geschäftsführer: „Wir wollen Kindern Lust auf Kunst machen und öffnen ihnen die Tore zum Kulturgeschehen der Stadt. Mit der Ausstellung wird Lesen und Kultur in der Kinderinfo zum gemeinsamen Abenteuer. Die Illustrationen sind echte Kunstwerke, und die WIENXTRA-Kinderinfo ist sowieso immer ist ein perfektes Ausflugsziel für Kinder.“

Die Ausstellung spielerisch entdecken

Die Schau zeigt Werke von 12 renommierten Künstler*innen (u.a. Béatrice Alemagna, Marc Boutavant, Rébecca Dautremer) in vier spannenden Themenbereichen: Tierisch schön, Zauber und Hexerei, Die Natur, so schön, so zerbrechlich sowie Wie die Zeit vergeht. Ausgestattet mit Rätselblättern können die Kinder die zauberhafte Bilderwelt interaktiv erkunden.