Top 1 Prozent in Österreich: HYPO NOE ist Leading Employer

St. Pölten (OTS) -

Leading Employer – das ist eine unabhängige Auszeichnung für Unternehmen, die zu den besten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eines Landes zählen. Und die HYPO NOE ist ganz vorne mit dabei: sie ist unter den Top 1 Prozent der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in ganz Österreich. Geht es nach den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, dann ist die HYPO NOE sogar unter den Top 10 Arbeitgeberinnen. Besonders zeichnet die HYPO NOE aus, dass mehr als zwei von drei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die HYPO NOE weiterempfehlen sowie das ausgezeichnete Feedback der Bewerberinnen und Bewerber (mit 4,2 von 5 Punkten).

„Für uns als regionale Landesbank hat ein optimales Arbeitsumfeld für unsere Kolleginnen und Kollegen Priorität, denn sie sind das Fundament unseres Erfolgs. Daher bemühen wir uns mit verschiedensten Maßnahmen darum, dieses Umfeld bestmöglich zu gestalten. 2026 zum sechsten Mal in Folge als Leading Employer ausgezeichnet zu werden, krönt unsere Bemühungen und erfüllt uns mit großem Stolz“, erklären die Vorstände der HYPO NOE Wolfgang Viehauser und Udo Birkner.

„Sechs Jahre in Folge ausgezeichnet zu werden, zeigt, dass wir unseren hohen Anspruch kontinuierlich erfüllen. Dieser Erfolg wäre ohne das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich – dafür sagen wir Danke und sind stolz auf das Erreichte“, betont Petra Fritscher, Leiterin von People and Culture in der HYPO NOE.

Bei dem Auswertungsprozess der Leading Employer in Österreich führt das Institute of Research and Data Aggregation eine unabhängige Metaanalyse durch. Dabei werden enorme Mengen an Datensätzen aus Statistiken, Studien, Bewertungsportalen sowie Umfragen unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgewertet. Mit einer Mischung aus manuellen und automatisierten Datenerhebungen können über 500 Quellen geprüft werden. Am Ende dieses mehrstufigen Prozesses setzen sich bestimmte Unternehmen durch, die nach den Untersuchungen als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber hervorstechen.

Zusammengefasst in Kürze

(Stand 9.7.2026)

HYPO NOE Landesbank zählt 2026 erneut zu den Top-Arbeitgebern in Österreich und erreicht dies bereits zum sechsten Mal in Folge.

Das Unternehmen gehört damit zu den besten 1 % aller Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber landesweit.

In Niederösterreich belegt HYPO NOE Platz 9, in St. Pölten sogar eine Platzierung unter den Top 2.

Die Auszeichnung „Leading Employer“ basiert auf einer unabhängigen Metaanalyse mit über 500 Datenquellen, darunter Studien, Statistiken und Mitarbeiterbefragungen.

Besonders positiv bewertet werden die hohe Weiterempfehlungsrate der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (über zwei Drittel) sowie die guten Bewertungen im Bewerbungsprozess (4,2 von 5 Punkten).

Die Bank sieht ein gutes Arbeitsumfeld als zentralen Erfolgsfaktor und setzt gezielt Maßnahmen zur Verbesserung für Mitarbeitende um.

Die wiederholte Auszeichnung wird intern als Bestätigung für kontinuierliche Qualität und Engagement der Belegschaft gewertet.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A2' durch Moody‘s zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der „Prime“-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.