Code. Protect. Empower. – 47 HTL Schülerinnen erleben Cybersecurity zum Anfassen

Wien (OTS) -

Was steckt hinter einem Cyberangriff? Welche Fähigkeiten braucht es für eine Karriere in der IT-Sicherheit? Antworten auf diese Fragen erhielten 47 Schülerinnen aus ganz Österreich beim zweitägigen Workshop „Code. Protect. Empower. – Cyber Security for Female Students" – organisiert von Shecurity, der Initiative zur Förderung von Frauen und FINTA*-Personen in der Cybersecurity, gemeinsam mit Cybersecurity Austria und SBA Research, dem Forschungscenter für IT-Sicherheit. Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch die Gastgeberschaft der HTL Rennweg sowie die Unterstützung der Österreichischen Staatsdruckerei (OSD) als Sponsor.

Das Format brachte junge Frauen mit demselben Interesse zusammen – und das Ergebnis war eindeutig: Der Bedarf und die Begeisterung waren enorm. Im Mittelpunkt standen praxisorientierte Workshops, interaktive Übungen und der direkte Austausch mit Expert:innen aus Forschung und Wirtschaft.

„ Ich bin ohne Vorwissen gekommen – und durfte Cybersecurity nicht nur erklärt bekommen, sondern selbst ausprobieren. Das CTF hat mir besonders viel Spaß gemacht und gezeigt, wie spannend und vielseitig dieses Feld ist. Ich würde auf jeden Fall wieder mitmachen. " – Stimmen der Teilnehmerinnen

Die Rückmeldungen zeigten nicht nur große Begeisterung, sondern auch einen klaren Wunsch nach mehr: Viele Schülerinnen hätten die Übungen gerne noch länger fortgeführt und wünschten sich einen eigenen Security-Freigegenstand in ihrem Schulalltag.

„ Ziel war es, junge Frauen für Cybersecurity zu begeistern und ihnen konkrete Einblicke in Ausbildungs- und Karrierewege zu ermöglichen," erklärt Stephanie Jakoubi, Leiterin von Shecurity. „ Dass die Teilnehmerinnen noch länger hätten bleiben wollen, zeigt uns: Dieses Angebot trifft genau den richtigen Nerv. Besonders bedeutsam ist dabei der Safe Space, den wir bewusst geschaffen haben: Für mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen war es ein wichtiger – und motivierender – Faktor, dass sie in einem rein weiblichen Umfeld in die Welt der Cybersecurity eintauchen konnten. Einfach ausprobieren, fragen und wachsen. "

Mit Formaten wie „Code. Protect. Empower." Workshops setzen Shecurity, CSA – Cybersecurity Austria und SBA Research ein klares Zeichen für die Förderung des Cybersecurity-Nachwuchses und die Stärkung von Frauen. Die Initiative unterstützt Frauen und FINTA*-Personen durch Trainings, Mentoring und Networking beim Einstieg und der Weiterentwicklung in der Cybersecurity – denn die digitale Zukunft braucht vielfältige Talente, die sie aktiv mitgestalten.

Über SBA Research

SBA Research, gegründet 2006 als Spin-Off der TU Wien, ist das größte österreichische Forschungszentrum, das sich ausschließlich der Informationssicherheit widmet. Neben Forschungsaktivitäten bietet das Zentrum auch Dienstleistungen zur Informationssicherheit an und verbindet somit Wissenschaft und Best Practices unter einem Dach. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen entwickelt SBA Research praxisnahe und innovative Lösungen im Bereich der Cybersicherheit.

Über Shecurity

Shecurity ist eine Initiative zur Förderung von Frauen und FINTA*-Personen in der Cybersecurity. Durch praxisnahe Formate, eine offene Community und gezielte Vernetzung trägt Shecurity dazu bei, Hürden abzubauen und mehr Diversität in der Informationssicherheit zu schaffen.