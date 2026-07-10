ÖAMTC: Wiener Baustellensommer fordert tägliche Geduldsproben

Wien (OTS) -

Die Sperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern ist nicht nur für Öffinutzer:innen eine Belastung, weiß der ÖAMTC: Damit die Shuttlebusse, die im 2-3 Minuten Takt vom Bahnhof Meidling zur Station Längenfeldgasse unterwegs sind, nicht behindert werden, mussten einige Straßen teilgesperrt werden. So etwa Längenfeld-, Steinbauer- und Aßmayergasse. In den genannten Bereichen kommt es immer wieder zu Verzögerungen.

Zwtl.: Stauzone Alsergrund

Die baustellenbedingte Sperre des Kreuzungsbereiches Währinger Straße/Spitalgasse/Nußdorfer Straße führt täglich auf den dünn gesäten Ausweichstrecken zu Behinderungen. Besonders belastet sind Alserbachstraße, Sensengasse und Währinger Straße ab dem Ring. Aber auch auf dem inneren und äußeren Währinger Gürtel, der Liechtensteinstraße und Brigittenauer Lände kommt es zu den Verkehrsspitzen zu zusätzlichen Verzögerungen.

Zwtl.: Staugefahr am Äußeren Gürtel

Auch diesen Sommer kommt es in mehreren Bereichen des äußeren Gürtels zu Betonfeldsanierungen. Tagsüber stehen Verkehrsteilnehmer:innen stets zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Staus und Zeitverluste müssen laut ÖAMTC eingeplant werden.

Zwtl.: Staustrecken in den ersten Tagen

Schon bereits in den ersten Julitagen haben Verkehrsexpert:innen folgende Staus beobachtet. Auf der Grünbergstraße stadteinwärts wegen einer Baustelle auf der Linken Wienzeile zwischen Schönbrunner Straße und Schlossallee sowie Adalbert-Stifter Straße stadtauswärts und Brünner Straße in beiden Richtungen wegen Arbeiten auf der Adalbert-Stifter-Straße, Floridsdorfer Brücke und Brünner Straße.

Eine Übersicht aller Sommerbaustellen in Wien https://shorturl.at/mxc9r

Aktuelle Verkehrsinformationen in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

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Lasser/Römer