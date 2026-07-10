Salzburg (OTS) -

Einzigartige Erfahrungen für PMU-Studierende in Oxford

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) erweitert ihr Angebot für Studierende: Vier Studierende der Humanmedizin an der PMU in Salzburg und Nürnberg wurden ausgewählt, um an einem speziellen Training im OrganOx-Headquarter in Oxford, Großbritannien, teilzunehmen.

Diese Initiative unterstreicht das herausragende Engagement von OrganOx, akademische Exzellenz zu fördern und praktische Lernerfahrungen im Bereich Organerhaltung und -transplantation voranzutreiben. Das Training bot den teilnehmenden Studierenden direkte Einblicke in modernste Technologien und praktische Erfahrungen in klinischen Anwendungen, wodurch ihre berufliche Entwicklung weiter gestärkt wurde.

Hermann Schaller, Vizepräsident (Commercial and Europe) bei OrganOx, betont: „Die laufende Zusammenarbeit zwischen PMU-Rektorin Prof.in Dr.in Weißenbacher und OrganOx hat für Studierende der PMU an den Standorten Salzburg und Nürnberg eine wertvolle Bildungsmöglichkeit geschaffen. Dieser Austausch unterstreicht die Bedeutung von Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie, um die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen auf zukünftige Herausforderungen und Innovationen vorzubereiten.“

Rektorin Weißenbacher ergänzt: "Wir möchten unseren Studierenden die Möglichkeit geben, von den Besten zu lernen und internationale Erfahrungen auf höchstem Niveau zu sammeln. Der direkte Austausch mit innovativen Unternehmen wie OrganOx stärkt nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern fördert auch den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Forschung und Praxis.“

Studierende durften selbst aktiv werden

Trainings-Teilnehmerin und PMU-Studierende Frances Kirchner ist begeistert von dieser Erfahrung: „Ich hätte nie gedacht, dass wir so intensiv eingebunden werden und uns so viel zugetraut wird. Statt nur zuzusehen, durften wir selbst an einer Organperfusionsmaschine arbeiten und eine Schweineleber präparieren. Sie zeigt sich begeistert: „Diese unmittelbare Erfahrung hat mir gezeigt, welches Potenzial innovative Technologien für die Transplantationsmedizin haben und mich in meinem Wunsch bestärkt, selbst Chirurgin zu werden!"

Über OrganOx:

OrganOx zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Organperfusion und ist zudem ein bahnbrechendes Spin-off der Universität Oxford, das die Lebertransplantation revolutioniert. Es wurde im Dezember 2008 von Constantin Coussios und Peter Friend gegründet – beide Professoren an der Universität Oxford und Mentoren von PMU-Rektorin Annemarie Weißenbacher.

Die OrganOx metra-Technologie wurde bisher bei über 10.000 Lebertransplantationen eingesetzt, um Spenderlebern außerhalb des Körpers in einem metabolisch aktiven Zustand zu halten. Das ermöglicht längere Präservationszeiten und die funktionelle Bewertung des Organs vor der Transplantation, was zu einer größeren Anzahl verfügbarer Organe für die Transplantation führt.

Das Unternehmen wurde vollständig von der Terumo Corporation übernommen, einem globalen Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Damit handelt es sich um den bisher größten Exit im Spin-off-Portfolio der Universität Oxford und den ersten, der über 1 Milliarde Pfund liegt.

Nähere Informationen zum Unternehmen und zur Universität in Oxford unter: organox.com und Terumo completes acquisition of University of Oxford spinout OrganOx for a record $1.5bn | Oxford University