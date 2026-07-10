70 Jahre Bundesministerium für Landesverteidigung

Wien (OTS) -

Am 11. Juli feiert das Bundesministerium für Landesverteidigung sein 70-jähriges Bestehen. An diesem Tag im Jahr 1956 wurde das Amt für Landesverteidigung, das bis dahin als Sektion im Bundeskanzleramt geführte wurde, in ein eigenes Bundesministerium umgewandelt. Damit war der entscheidende Schritt zu einer eigenständigen, ressortgeführten Landesverteidigung vollzogen. Das Österreichische Bundesheer war bereits im Jahr zuvor, 1955, gegründet worden. Erster Bundesminister für Landesverteidigung wurde Ferdinand Graf (ÖVP), der am 15. Juli 1956 angelobt wurde.

Mit dem Staatsvertrag im Mai 1955 erlangte Österreich seine volle Souveränität zurück und damit auch das Recht auf eine eigenständige militärische Landesverteidigung. Bereits im Sommer 1955 wurden mit dem Wehrkompetenzgesetz die ersten organisatorischen Maßnahmen zur Wiedererrichtung der Landesverteidigung gesetzt. Gleichzeitig wurde das Verbot der Alliierten zur Ausübung militärischer Aktivitäten aufgehoben. Der 7. September 1955, an dem das Wehrgesetz mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht beschlossen wurde, gilt heute als Gründungstag des Österreichischen Bundesheeres. Von grundlegender Bedeutung für den Auftrag und das Einsatzspektrum des Bundesheeres war der Beschluss der immerwährenden Neutralität am 26. Oktober 1955.

Ebenfalls im Sommer 1955 wurde die B-Gendarmerie in die „Provisorische Grenzschutzabteilung“ übergeführt. Im Sommer 1956 erfolgte schließlich die Umgliederung in eine militärische Organisationsstruktur. Dabei entstanden 32 Bataillone, acht Brigaden sowie Gruppenkommanden in Wien, Graz und Salzburg. Mit der Gründung des Bundesministeriums für Landesverteidigung wurde schließlich auch die organisatorische Grundlage für eine eigenständige, ressortgeführte militärische Landesverteidigung geschaffen.

Seit Jänner 2020 steht Klaudia Tanner als 19. Verteidigungsministerin an der Spitze des Ressorts. Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums betont sie: „Das Bundesministerium für Landesverteidigung hat sich in den 70 Jahren seit seiner Gründung kontinuierlich weiterentwickelt, um den sicherheitspolitischen Herausforderungen der jeweiligen Zeit gerecht zu werden. Stand ursprünglich die militärische Sicherung der Neutralität und der Staatsgrenzen im Mittelpunkt, gilt es heute, Antworten auf internationale Krisen, Terrorismus, hybride Bedrohungen, Cyberangriffe sowie den Schutz der kritischen Infrastruktur zu finden. Auch bei zahlreichen Auslandseinsätzen konnte und kann das Bundesheer seine hohe Kompetenz unter Beweis stellen.“ Zum hohen Ansehen des Bundesheeres in der Bevölkerung tragen neben den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsätzen im Inland vor allem auch die zahlreichen Katastrophenhilfseinsätze der vergangenen 70 Jahre bei, so die Verteidigungsministerin.