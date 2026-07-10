scalaria sunset wing startet in den Sommer am Wolfgangsee

St. Wolfgang am Wolfgangsee (OTS) -

Es gibt Urlaube mit Seeblick, und es gibt die faszinierende Welt der scalaria – ein Resort, das seit Jahrzehnten internationale Veranstaltungen, spektakuläre Shows und Persönlichkeiten aus aller Welt an den Wolfgangsee bringt.

Wo Anfang September wieder Hollywood- und Fliegerlegenden am roten Teppich im Blitzlichtgewitter der Fotografen zur scalaria Living Legends of Aviation Europe Award Gala posieren, verwandelt sich die scalaria im Sommer mit dem sunset wing Hotel bereits zum 7. Mal in eine Bühne für Urlaubsgäste, die das Besondere suchen: Von 17. Juli bis 2. September 2026 warten Genuss, Design und außergewöhnliches Entertainment.

Der scalaria sunset wing ein bewohnbares Erlebnis für Urlaubsgäste

Die 2024 neu gestalteten Designzimmer verbinden modernste Nachhaltigkeit mit coolem ART-Design: klimatisiert, nahezu CO₂-neutral gekühlt über einen innovativen Wasser-Wärmetauscher des Wolfgangsees und mit Energie aus der hauseigenen Photovoltaikanlage. Mittwoch, Freitag und Samstag erwartet die Gäste auf der Circus-Circus-Terrasse und im Panorama-Restaurant ein hochwertiges Dinnerbuffet mit regionalen Spezialitäten, internationalen Köstlichkeiten und Live-Cooking-Stationen. Fontänen im Takt der Musik, Lichtinstallationen über dem Wolfgangsee, Projektionen auf einer monumentalen Wasserwand und Wasserspiele: der See, Design, Musik und Kulinarik werden hier zu einem Erlebnis, das einen klassischen Hotelaufenthalt weit hinter sich lässt.

Wasserski am Morgen, Frühstück bis 12.00 Uhr, Sundowner und Live-Musik am Abend

Ein Sprung in den Wolfgangsee oder eine Wasserski-Runde am frühen Morgen, anschließend das vielfach ausgezeichnete Langschläfer-Frühstück bis 12.00 Uhr mit vielen regionalen und biologischen Komponenten sowie internationalen Varianten. Tagsüber lädt der private Premium-Beach mit der Lemon Beach Bar zum Entspannen und genießen ein. Wer Bewegung sucht, findet rund um den berühmten Salzkammergut See ein breites Spektrum an Wassersport, dazu Wanderungen, Radtouren, Trailruns und anspruchsvollere Formate wie Klettersteige, Paragleiten oder Mountainbike-Touren. Wer den Flair der scalaria ganztags genießt, trainiert im neuen Vitality Atelier mit modernsten milon- und EGYM-Systemen, entspannt am Beachclub beim Stand-up-Paddeln oder im Wellnessbereich – bevor bei einem Sundowner direkt am Wasser der Abend seine ganz besondere Magie entfaltet.

Mittwoch: Havanna Nights mit Salsa und internationaler Kulinarik

Mittwoch heißt es „Havanna Nights". Kubanische Rhythmen, Salsa, Buena Vista Social Club und authentischer Cuban Soul erfüllen die Seeterrasse und den Beach Club, wenn Antonio & the Latin Chiccos den Wolfgangsee in die Karibik verwandeln. Passend dazu kreiert Küchenchef Klaus Kobald mit seinem Team internationale Spezialitäten und feine kubanische Genussmomente – ein Abend voller Lebensfreude, Musik und Kulinarik.

Samstag: Live Music at Lemon Beach Bar – direkt vor der Seekulisse

Samstag gehört der großen Live-Musik. Woche für Woche stehen außergewöhnliche Künstler auf der Bühne. Exklusiv für den Sommer reist Don Bouchat von den Bahamas an. Gemeinsam mit Johnny Schütten begeistert er mit Piano, Soul, Pop und Rock – authentisch, emotional und mit einer Stimme, die viele Gäste unweigerlich an Joe Cocker erinnert.

An weiteren Wochenenden sorgen Musiker wie Harry Ahamer & Groove Trio für unvergessliche Konzertabende. Der österreichische Blues- und Soul-Musiker, bekannt durch den Hot Pants Road Club, verbindet Blues, Soul, Jazz und Funk auf höchstem musikalischem Niveau und zählt seit Jahren zu den prägenden Künstlern der heimischen Musikszene.

Das Programm im Detail und direkte Buchungen mit Bestpreisgarantie unter:

scalaria sunset wing | 4 Sterne Hotel Wolfgangsee | See 1

Preis im DZ/N.: Ꞓ Ab 290,- p. Nacht im DZ

Laut booking.com als hervorragend bewertet mit 9 von 10 Punkten.

Der scalaria sunset wing macht einen Urlaub am Wolfgangsee auch heuer wieder zur Bühne für das Besondere. Für Genießer. Für Musikliebhaber. Für alle, die nicht nur entspannen, sondern auch erleben möchten – für Familien ebenso wie für Paare, Singles oder Freundesgruppen.