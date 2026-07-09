Privatklinik Graz Ragnitz begrüßt ihr 20.000. Baby

Graz (OTS) -

Ein besonderes Jubiläum für die Privatklinik Graz Ragnitz: Mit der Geburt des 20.000. Babys seit der Eröffnung der Geburtenstation im Jahr 2000 erreicht die Klinik einen bedeutenden Meilenstein. Seit mehr als 25 Jahren begleitet das Team werdende Eltern in diesem besonderen Moment.

Das Jubiläumsbaby, Leonie Elisabeth, kam am 9.7.2026 um 1:02 Uhr mit einer Größe von 52 cm und einem Gewicht von 3.255 g zur Welt. Für die Eltern Ulrike und Lukas Ebner ist die Geburt ihres Kindes ein ganz persönlicher Glücksmoment – für die Privatklinik Graz Ragnitz markiert sie zugleich einen bedeutenden Meilenstein in ihrer erfolgreichen Geschichte der Geburtshilfe.

Zur Feier dieses besonderen Ereignisses wurde die Familie von der Klinikleitung sowie dem Team der Geburtshilfe herzlich begrüßt und mit Geschenken überrascht. Neben einem Gutschein für das hauseigene Neugeborenen-Fotostudio von „ARTige Babys“ erhielt sie den ersten „Ragnitzhasen“ – ein neues Geburtsgeschenk, das in Zukunft zu ausgewählten Anlässen an Jungfamilien überreicht wird. Darüber hinaus wurde der Familie ein ganz besonderes Geschenk überreicht: ein Gutschein für ein Wochenende im Familienhotel Appelhof, damit sie nach der ersten aufregenden Zeit einen gemeinsamen Urlaub genießen kann.

Einzigartige Momente

„Die Geburt eines Kindes ist immer ein ganz besonderer Moment. Dass wir nun das 20.000. Baby in unserer Klinik willkommen heißen dürfen, erfüllt uns mit großer Freude und ist ein Beleg für das Vertrauen, das uns werdende Eltern seit vielen Jahren entgegenbringen“ , sagt Maximilian Zacherl, Ärztlicher Leiter der Privatklinik Graz Ragnitz. „Man muss sich vorstellen, dass in unserer Klinik fast so viele Babys geboren wurden, wie die Stadt Kapfenberg Einwohner hat. Das verdeutlicht eindrucksvoll die Bedeutung unserer Geburtshilfe. Jedes vierte Neugeborene in Graz kommt in der Privatklinik Graz Ragnitz auf die Welt.“

Geburtshilfe seit über 25 Jahren

Seit der Eröffnung der Geburtenstation im Herbst 2000 begleitet die Privatklinik Graz Ragnitz Familien auf ihrem Weg ins Elternsein. Vertrauen, Geborgenheit und Sicherheit stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie eine persönliche Betreuung.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich im Bereich Geburtshilfe natürlich einiges verändert: „Frauen bringen heute ihre Vorstellungen und Wünsche aktiver ein und entscheiden selbstbestimmt mit, wie sie ihr Kind bekommen möchten. Gleichzeitig nehmen Väter und Vertrauenspersonen eine bedeutendere Rolle ein. Sie sind bei der Geburt und auch in der Zeit danach dabei und unterstützen, wo sie können“ , erzählt Elke Hörmann, koordinierende Gynäkologin der Privatklinik Graz Ragnitz und Geburtshelferin des 20.000. Babys. Sie ergänzt: „Bei unserem Jubiläumsbaby ist glücklicherweise alles nach den Vorstellungen der Mama verlaufen. Trotz einer Beckenendlage konnte es natürlich geboren werden.“

Individuelle Begleitung rund um die Geburt

In der Privatklinik Graz Ragnitz werden werdende Mütter von ihrem persönlichen Geburtsteam bestehend aus Hebamme und Gynäkolog:in begleitet. Ergänzend dazu sorgt ein erfahrenes interdisziplinäres Team rund um die Uhr für eine individuelle Betreuung auf höchstem medizinischen Niveau.

„Auch die Erwartungshaltungen an die erste Zeit nach der Geburt haben sich stark geändert“, erzählt Manuela Peśec, die schon seit über 20 Jahren auf der Geburtenstation Familien begleitet. „Durch Social Media & Co. haben werdende Mamas oft ganz konkrete Vorstellungen, wie die erste Zeit als Jungfamilie aussehen soll. Das kann unnötigen Druck erzeugen, denn weder eine Geburt noch die Zeit danach ist vollständig planbar. Deshalb bieten wir unter anderem einen Elternvorbereitungskurs an, in dem wir auch über diese Themen sprechen und Druck nehmen.“

Große Dankbarkeit

„Ein großer Dank gebührt dem Team der Station Semmelweis, das werdende Eltern Tag für Tag mit viel Einfühlungsvermögen und Kompetenz auf ihrem Weg ins Familienglück begleitet. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen sind eine wertvolle Bestätigung unserer täglichen Arbeit“ , betont Stefanie Neubauer, Leiterin der Geburtenstation. Sie ergänzt: „Jede Geburt erzählt ihre eigene Geschichte. Hinter jeder Zahl stehen Familien, Vertrauen und unvergessliche Momente. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die sich für unsere Klinik entschieden haben, und freuen uns darauf, auch in Zukunft viele weitere kleine Wunder willkommen zu heißen.“

Privatklinik Graz Ragnitz

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb von Mavie Med, ist ein wichtiges Gesundheitszentrum in Graz sowie eine beliebte Geburtsklinik. Sie steht für moderne Diagnostik (CT, MRT, Röntgen, Ultraschall), umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum Leistungsspektrum zählen die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Als einzige Privatklinik der Steiermark betreibt sie ein Herzkatheter-Labor.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören in Wien die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz, die Privatklinik Wörgl in Tirol sowie die Mavie Med Arbeitsmedizin und Prävention. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt.

Fotos in Druckqualität zum Download: www.pkg.at/de/presse