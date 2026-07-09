Forschung für Blutdrucksenkung – Herz-Kreislauf-Risiko mit Biofeedback verringern

Wien (OTS) -

Kardiovaskuläre Erkrankungen sind weltweit nach wie vor die häufigste Todesursache. Ein wichtiger Einflussfaktor dabei ist Bluthochdruck: Hypertonie beschleunigt Gefäßschäden und erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz und Nierenerkrankungen – wobei sie oft über Jahre hinweg ohne erkennbare Symptome fortschreitet. Eine frühzeitige Erkennung und wirksame Behandlung von Bluthochdruck sind daher entscheidende Schritte, um die globale Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern und die langfristigen gesundheitlichen Perspektiven zu verbessern.

Am AIT Austrian Institute of Technology wurde dafür das System BPRelax entwickelt.Die Methode kann das Blutdruckmanagement ergänzen und dabei helfen, den Blutdruck durch eine spezielle Atemübung in Verbindung mit Biofeedback positiv zu beeinflussen. Sie ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Therapie; insbesondere bestehende Medikation sollte nur nach Rücksprache mit behandelnden Ärzt:innen verändert werden.

Innovative Messung von Pulswellen

Die innovative Methode zeigte in Studien eine reproduzierbare und nachhaltige Senkung des systolischen Blutdrucks im selben Ausmaß wie ein Blutdruckmedikament. Die zugrundeliegenden Arbeiten wurden mit wissenschaftlichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter der Paul Dudley White International Scholar Award der American Heart Association sowie Auszeichnungen der Deutschen Hochdruckliga. Das BPRelax-System besteht aus einem kompakten Messgerät, das ein wenig an einen kleinen Gaming-Controller erinnert, und einer medizinischen App, die die Signale verarbeitet und dem Benutzer bzw. der Benutzerin in Echtzeit Rückmeldung zur Effizienz der Atemübung gibt. Dadurch werden die positiven Effekte verstärkt.

Technisch gesehen basiert das Biofeedback auf einer innovativen Messung der Pulswellengeschwindigkeit und -laufzeit, die als ARCSolver bekannt ist. Diese etablierte Technologie zur Analyse der Pulswellen und Berechnung zentraler kardiovaskulärer Parameter wurde jüngst neben dem Biofeedback auch für die Ultraschallmessung an der Halsschlagader erweitert. Das Messgerät wird als Medizinprodukt zertifiziert, aktuell wird die medizinische App optimiert und ebenfalls zertifiziert. Die Zertifizierung als Medizinprodukt erleichtert Partnern die Integration, beschleunigt die Markteinführung und schafft die Grundlage für kontinuierliche Weiterentwicklungen, wodurch der ARCSolver seine führende Position im Bereich der kardiovaskulären Risikobewertung stärkt. Mit dem Partnerunternehmen GO Europe GmbH produziert das AIT eine erste Serie von 3.000 Geräten für den Vertrieb im DACH-Raum.

AIT ist Brücke zwischen Wissenschaft und Innovation

Die Fähigkeit, neue Erkenntnisse rasch in marktfähige Technologien und anwendbare Lösungen zu überführen, wird zunehmend zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Europa. An dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Technologie und Anwendung kommt der angewandten Forschung am AIT Austrian Institute of Technology eine zentrale Rolle zu. Österreichs größte Research and Technology Organisation orientiert sich bei seiner Forschung eng an den Bedürfnissen der Industrie und an aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Forschung des AIT wirkt und schafft Lösungen – für Unternehmen, die Gesellschaft und letztlich für uns alle.

AIT Impact Report

Der AIT Impact Report 2026 zeigt anhand von rund 30 Beispielen, wie das AIT gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand Forschung in konkrete Lösungen übersetzt. Die vorgestellten Projekte reichen von der Digitalisierung industrieller Prozesse über resiliente Infrastruktur und nachhaltige Energie- und Industriesysteme bis hin zu Gesundheit, Mobilität, Sicherheit und Kreislaufwirtschaft.

Der AIT Impact Report 2026 steht online zur Verfügung: www.ait.ac.at/impact-report

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