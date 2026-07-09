IT:U und Infineon eröffnen LearnLabs für Hightech-Ausbildung in Linz

Linz (OTS) -

Neue LearnLabs fördern fachübergreifende Ausbildung

Projektbasiertes Lernen in internationalen Teams und an realen Aufgaben im Fokus

Drei spezialisierte Labore bei Infineon fördern Fachkräfteentwicklung und stärken Innovationsstandort Oberösterreich

Mit der Eröffnung neuer „LearnLabs“ setzen die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) und Infineon Austria einen zentralen Meilenstein in ihrer kürzlich vereinbarten strategischen Kooperation. Auf rund 330 Quadratmetern betreibt die IT:U am Infineon-Standort in Linz (Donaufeldstraße 5) modernste Lern- und Laborräume für Masterstudierende. Die neuen Labore wurden heute im Beisein hochrangiger Vertreter*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft offiziell eröffnet.

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Austria: „Der Standort Linz hat für uns als eines der forschungsstärksten Industrieunternehmen Österreichs eine wichtige strategische Bedeutung. Hier entwickeln wir Zukunftstechnologien etwa für das automatisierte Fahren, Sensorik und Robotik. Als Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern sind wir auf bestens ausgebildete Fachkräfte angewiesen. Deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren eng mit Bildungsorganisationen zusammen. Unser Anspruch ist es, Menschen zu befähigen, Technologien nicht nur zu verstehen, sondern auch aktiv anzuwenden. Mit der IT:U setzen wir genau hier an: praxisnah, interdisziplinär und in internationalen Teams. Dieses Zusammenspiel aus technologischer Exzellenz und Anwendungsorientierung ist entscheidend im KI-Zeitalter. So stärken wir gezielt den Bildungs- und Innovationsstandort Oberösterreich und investieren in die nächste Generation von Top-Talenten.“

Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner: „Oberösterreich ist dort stark, wo Wirtschaft, Forschung und Bildung gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Die LearnLabs von IT:U und Infineon bringen Studierende, Wissenschaft und Industrie unmittelbar zusammen. Genau solche Kooperationen stärken unseren Standort, fördern Innovationen und helfen uns dabei, die Fachkräfte von morgen für Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Mikroelektronik auszubilden.“

Stefanie Lindstaedt, IT:U Gründungspräsidentin: „Transformation verändert, wie wir arbeiten, forschen und lernen. Das verändert auch die Aufgabe von Universitäten. An der IT:U verbinden wir deshalb Technologie, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und arbeiten interdisziplinär an realen Herausforderungen von heute und morgen. Die neuen LearnLabs mit Infineon machen diesen Ansatz konkret: Studierende verbinden unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven, arbeiten projektbasiert mit modernen Technologien und entwickeln aus Wissen neue Lösungen. Die Zusammenarbeit mit Infineon schafft dafür ein Umfeld, das wissenschaftliche Exzellenz mit technologischer und industrieller Realität verbindet. Genau solche neuen Formen des Lernens, Forschens und Zusammenarbeitens brauchen wir, um Menschen zu befähigen, Transformation aktiv mitzugestalten und neue Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft zu entwickeln.“

Drei Speziallabore als IT:U „LearnLabs“ bei Infineon

Im Zentrum der LearnLabs stehen projektbasiertes Lernen sowie die interdisziplinäre, fachübergreifende Zusammenarbeit. Studierende arbeiten in kleinen Teams mit modernsten Entwicklungs- und Fertigungstechnologien und setzen konkrete Anwendungen von der Idee bis zum Prototyp um.

Das Smart Electronics Lab (Kurzname „ELVIS“) ermöglicht den Einsatz von Hard- und Softwarelösungen von Infineon, zur Entwicklung von KI-Modellen und Mikrocontrollern etwa für Digital-Health-Anwendungen. Im Digital Prototyping Lab (alias „HELGA“) stehen digitale Fertigungsmöglichkeiten wie 3D-Druck zur Verfügung. Im Space Technology Lab (Kurzname „SPOK“) liegt der Fokus auf der Satellitenforschung, beispielsweise für das Umweltmonitoring. Die LearnLabs stehen den rund 60 Studierenden des Masterstudiums „Interdisciplinary Computing“ ab dem Wintersemester 2026/27 zur Verfügung.

Thomas Bründl, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich: „Künstliche Intelligenz (KI) führt nicht nur zu einer umfassenden Transformation in der Industrie, sie fordert auch die Bildung und Ausbildung. Die IV Oberösterreich hat aus diesem Grund eine Exzellenzstrategie KI ausgearbeitet, in der auch die enge Zusammenarbeit der Betriebe mit den Hochschulen hervorgehoben wird, um gemeinsam an aktuellen industrierelevanten Entwicklungen zu forschen. Die Kooperation von Infineon mit der IT:U ist sehr zu begrüßen, zusätzlich wird der Infineon-Standort Linz weiter gestärkt.“

Technologie als Schrittmacher für Bildung und Innovation

Digitalisierung und Dekarbonisierung erfordern neue Formen der Zusammenarbeit und Wissensvermittlung, genau das wird mit den IT:U-LernLabs bei Infineon gezielt umgesetzt. Sie sind ein echter Innovations- und Netzwerkinkubator, der Studierende unterschiedlichster Fachrichtungen mit Expert*innen aus der Praxis vernetzt.

Mit der projektbasierten Arbeit an realen Problemstellungen stärken die Studierenden nicht nur ihre technologischen Kompetenzen, sondern auch zentrale Zukunftsskills, etwa wie sie Projekte organisieren, wie sie kommunizieren und zielgerichtet interdisziplinär zusammenarbeiten. Die Kooperation leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Bildungs- und Wirtschaftsstandorts und fördert die Entwicklung zukunftsorientierter Berufsbilder.

Downloadmaterial zur Eröffnung der IT:U LearnLabs bei Infineon Linz