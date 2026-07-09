  • 09.07.2026, 14:25:32
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AVISO: Eröffnung Polizeizentrum Braunau

Eröffnung des Polizeizentrums Braunau unter anderem mit Innenminister Gerhard Karner und Staatssekretär Jörg Leichtfried – 22. Juli 2026, 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Das neue Polizeizentrum in Braunau am Inn wird am 22. Juli 2026 feierlich eröffnet. Das Gebäude ist seit 2017 im Eigentum der Republik Österreich und wurde seit 2023 umfassend umgebaut.

Wann: 22. Juli 2026, 10 Uhr

Wo: Salzburger Vorstadt 15, 5280 Braunau am Inn

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen und haben die Möglichkeit, die Kontrolltätigkeiten zu filmen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/ssmy79xx

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Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
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Website: https://www.bmi.gv.at

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