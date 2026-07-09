ÖVP - Keri/Taborsky: Pinke Auszeit-WG ist nur Symptombekämpfung

Wien (OTS) -

„Bei der von den Neos geplanten Auszeit-WG handelt es sich um eine Symptombekämpfung – in diesen geplanten zwölf Wochen kann nicht geheilt werden, was in den zwölf Jahren eines Kinderlebens – auch in Einrichtungen der MA 11 – schiefgelaufen ist. Insbesondere fehlt in diesem Zusammenhang auch ein nachhaltiges Folgekonzept“, so die Familiensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri.

„Das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum sowie an städtischen Bildungseinrichtungen erodiert spürbar. Jüngste Vorfälle belegen den akuten Handlungsbedarf. So wurde etwa in Döbling eine Gruppe teils strafunmündiger Intensivtäter von der Polizei ausgeforscht, die für eine Serie von Überfällen und Einbrüchen verantwortlich gemacht wird. Wer jedoch das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist für Polizei und Justiz faktisch nicht greifbar. Genau dieses Wissen nützen einzelne Intensivtäter gezielt aus. Die zuständige Justizministerin ist aufgefordert, das Strafmündigkeitsalter bei schweren Delikten von vierzehn auf zwölf Jahre herabzusetzen“, so der Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Hannes Taborsky.

„Die geplante Auszeit-WG der Neos ist ein kurzfristiger Ansatz, der die eigentlichen Probleme nicht löst. Fehlentwicklungen, die über Jahre entstanden sind – auch unter Verantwortung der MA 11 –, können nicht in zwölf Wochen behoben werden. Entscheidend wäre ein nachhaltiges Gesamtkonzept, das den Kindern und Jugendlichen auch nach dem Aufenthalt eine langfristige Perspektive bietet. Genau ein solches Konzept bleibt die Stadt aber schuldig“, so Keri abschließend.