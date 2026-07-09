- 09.07.2026, 14:02:32
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Einladung zum Pressegespräch: Kreislaufwirtschaft, die wächst
„Zirkuläres Wien“ zeigt, wie ein Gemüsebaubetrieb Ressourcen neu nutzt
Die Stadt Wien und die Landwirtschaftskammer Wien laden am 14. Juli zu einem Lokalaugenschein ein, der zeigt, wie Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Hightech-Landwirtschaft zusammenfinden.
Mit „Zirkuläres Wien“ verfolgt die Stadt einen ambitionierten Weg: Ressourcen sollen geschont, Kreisläufe geschlossen und die regionale Produktion gestärkt werden. Doch wie wird aus Strategie konkrete Praxis? Genau das wird bei diesem Pressetermin sichtbar.
Im Zentrum steht ein Wiener Gemüsebaubetrieb, der zu den leistungsfähigsten der Stadt zählt: Hier werden jährlich tausende Tonnen Paradeiser für die regionale Versorgung produziert. Gleichzeitig wird der Betrieb gerade zum Vorzeigebeispiel für die Transformation der Wirtschaft.
Was hier passiert, ist mehr als ein technisches Upgrade:
- Fossiles Gas wird durch regionale Energie ersetzt
- Produktionsprozesse werden neu gedacht
- und CO₂ wird vom Problem zum Rohstoff
Ein besonderes Highlight ist der Einsatz einer der ersten Carbon-Capture-Anlagen im industriellen Maßstab in Österreich. Das dabei abgeschiedene CO₂ wird direkt vor Ort wiederverwendet – unter anderem zur Förderung des Pflanzenwachstums im Gewächshaus. Damit wird greifbar, was Kreislaufwirtschaft bedeutet: Emissionen werden nicht nur reduziert, sondern Teil eines funktionierenden Systems. Die Pressekonferenz mit anschließender Besichtigung bietet exklusive Einblicke in einen Betrieb, der zeigt, wie die Ressourcenwende in Wien praktisch umgesetzt wird – und wie innovationstreibende Stadtlandwirtschaft Teil der Lösung wird.
Datum & Uhrzeit: Dienstag, 14. Juli 2026, 10.00 Uhr
Ort: Gemüsebaubetrieb Merschl Gartenbau GmbH, Hänischgasse 11, 1220 Wien
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat der Stadt Wien
- Norbert Walter, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien
- Martin Merschl, Betriebsführer Merschl Gartenbau GmbH
Vor Ort besteht die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen.
Um Anmeldung bis spätestens 13. Juli bei [email protected] wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
LK Wien
Verena Scheiblauer, BEd
Landwirtschaftskammer Wien
Telefon: +43 664 60 259 111 39; +43 5 0259 111-39
E-Mail: [email protected]
Anreisehinweise LK Wien
Öffentliche Verkehrsmittel:
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weiter mit Bus 99B bis Wolfgang Mühlwanger Straße
von dort ca. 5 Minuten Fußweg
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