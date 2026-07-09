Einladung zum Pressegespräch: Kreislaufwirtschaft, die wächst

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien und die Landwirtschaftskammer Wien laden am 14. Juli zu einem Lokalaugenschein ein, der zeigt, wie Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Hightech-Landwirtschaft zusammenfinden.

Mit „Zirkuläres Wien“ verfolgt die Stadt einen ambitionierten Weg: Ressourcen sollen geschont, Kreisläufe geschlossen und die regionale Produktion gestärkt werden. Doch wie wird aus Strategie konkrete Praxis? Genau das wird bei diesem Pressetermin sichtbar.

Im Zentrum steht ein Wiener Gemüsebaubetrieb, der zu den leistungsfähigsten der Stadt zählt: Hier werden jährlich tausende Tonnen Paradeiser für die regionale Versorgung produziert. Gleichzeitig wird der Betrieb gerade zum Vorzeigebeispiel für die Transformation der Wirtschaft.

Was hier passiert, ist mehr als ein technisches Upgrade:

Fossiles Gas wird durch regionale Energie ersetzt

Produktionsprozesse werden neu gedacht

und CO₂ wird vom Problem zum Rohstoff

Ein besonderes Highlight ist der Einsatz einer der ersten Carbon-Capture-Anlagen im industriellen Maßstab in Österreich. Das dabei abgeschiedene CO₂ wird direkt vor Ort wiederverwendet – unter anderem zur Förderung des Pflanzenwachstums im Gewächshaus. Damit wird greifbar, was Kreislaufwirtschaft bedeutet: Emissionen werden nicht nur reduziert, sondern Teil eines funktionierenden Systems. Die Pressekonferenz mit anschließender Besichtigung bietet exklusive Einblicke in einen Betrieb, der zeigt, wie die Ressourcenwende in Wien praktisch umgesetzt wird – und wie innovationstreibende Stadtlandwirtschaft Teil der Lösung wird.

Datum & Uhrzeit: Dienstag, 14. Juli 2026, 10.00 Uhr

Ort: Gemüsebaubetrieb Merschl Gartenbau GmbH, Hänischgasse 11, 1220 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat der Stadt Wien

Norbert Walter, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien

Martin Merschl, Betriebsführer Merschl Gartenbau GmbH

Vor Ort besteht die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen.

Um Anmeldung bis spätestens 13. Juli bei [email protected] wird gebeten.