Kärnten: Mehr als 180 Polizisten in den Streifendienst gestellt

Wien (OTS) -

Mehr als 180 Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektion Kärnten wurden am Donnerstag, 9. Juli 2026, im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß feierlich in den Streifendienst gestellt. Zusätzlich wurden 28 Beamtinnen und Beamte nach erfolgreichem Kursabschluss (GAL E2a) zu dienstführenden Beamtinnen und Beamten ernannt. Sie werden künftig die Polizeiinspektionen und andere Kärntner Dienststellen in Führungsfunktionen verstärken.

Die Ausbildungen fanden in den Bildungszentren der Sicherheitsakademie in Krumpendorf, Traiskirchen und Wels statt.

Stärkung der Polizei in Kärnten geht weiter

Durch die laufenden Aufnahmen werden nicht nur Pensionierungen ausgeglichen, sondern der Personalstand sukzessive erhöht – in Kärnten liegt er bei über 2.400 Bediensteten.

„Die Stärkung der Polizei wird in allen Bundesländern konsequent fortgesetzt. Gut für die Sicherheit ist, dass das Interesse am Polizeiberuf so hoch wie nie ist. So gibt es für den Aufnahmetermin im September in Kärnten über 420 Bewerbungen“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

Rekordzahl an Polizeibewerbungen für September-Termin

Für den nächsten Aufnahmetermin im September 2026 sind über 420 Bewerbungen eingelangt. Für den Ausbildungsbeginn im Dezember kann man sich noch bewerben. Auch danach werden die Aufnahmen konsequent fortgesetzt.

Über das große Interesse freut sich auch Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß: „Die hohe Bewerberzahl ist eine Bestätigung für die gute Arbeit der Kärntner Polizei. Denn der Polizeiberuf ist nicht nur einer der verantwortungsvollsten, sondern auch vielseitig und abwechslungsreich.“

Ausgezeichnete Zusammenarbeit

Der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner lobte die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen dem Land Kärnten und der Polizei und betonte: „Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und für andere da sind. Deshalb freut es mich besonders, dass wir heute mehr als 180 Polizistinnen und Polizisten in den Streifendienst stellen können. Dass sich so viele junge Menschen für diesen Beruf begeistern, zeigt das große Vertrauen in die Arbeit unserer Polizei.“

Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber gratulierte allen Polizistinnen und Polizisten zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung: „Heute ist ein guter Tag für Kärnten, weil die Sicherheit im ganzen Bundesland maßgeblich gestärkt wird. Unsere Polizistinnen und Polizisten stehen immer an der Seite der Bevölkerung. Darauf können wir uns verlassen und für diesen Einsatz und dieses Engagement sind wir als Land auch dankbar.“