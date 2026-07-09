- 09.07.2026, 12:40:03
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„Down the Arm of God“ vom österreichischen Regisseur Peter Brunner feiert Weltpremiere auf der Piazza Grande des 79. Locarno FilmFestivals
Der neue Spielfilm des österreichischen Regisseurs Peter Brunner mit Caleb Landry Jones in der Hauptrolle feiert seine Weltpremiere beim 79. Locarno Film Festivals (5.–15.08.2026).
Der Film wurde in die renommierte Sektion Piazza Grande eingeladen und wird dort vor bis zu 6.500 Zuschauerinnen und Zuschauern unter freiem Himmel in Anwesenheit des Regisseurs und der Hauptdarsteller:innen präsentiert.
Down the Arm of God ist eine französisch-amerikanische Koproduktion von EuropaCorp und Roosevelt Film Lab. Produziert wurde der Spielfilm von Luc Besson (EuropaCorp). In der Hauptrolle ist Cannes-Preisträger Caleb Landry Jones zu sehen, der den Film gemeinsam mit Peter Brunner schrieb und ebenso produzierte. Zum Ensemble gehören außerdem India Marie Cross, John P.W. Jones, Mena Suvari und Nick Stahl.
Die vorangegangene Produktionsentwicklung übernahm die Ulrich Seidl Filmproduktion in Wien durch Unterstützung vom Österreichischen Filminstitut, sowie dem Filmfonds Wien. Mit der Ulrich Seidl Filmproduktion realisierte Brunner bereits seinen vorherigen Spielfilm „Luzifer“ (2021).
Ein Film über Menschlichkeit und gesellschaftliche Verantwortung
Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt der Film die Geschichte eines jungen Pastors in einer texanischen Kleinstadt, der während eines harten Winters obdachlosen Menschen hilft. Sein Einsatz stößt auf Widerstand innerhalb der eigenen Gemeinde und legt die Widersprüche zwischen Glauben, Moral und gesellschaftlicher Verantwortung offen.
Über fünf Jahre arbeiteten Peter Brunner und Caleb Landry Jones gemeinsam mit Aktivist:innen, Obdachlosenorganisationen und Menschen mit eigener Obdachlosigkeitserfahrung. Deren Perspektiven flossen unmittelbar in die Entwicklung des Films ein.
Regiestatement Peter Brunner:
„Down the Arm of God entstand in enger Zusammenarbeit mit Menschen, die die Realität von Obdachlosigkeit selbst erlebt haben. Ihre Stimmen, ihre Erfahrungen und ihr Mut bilden das Herz dieses Films. Der Film ist kein Advocacy-Projekt, sondern ein Ausgangspunkt für eine notwendige Konversation. In einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Spaltung hoffen wir, einen Raum für Solidarität, Dialog und Mitgefühl zu öffnen.“
Technische Daten & Fakten:
Weltpremiere: 79. Locarno Film Festival – Piazza Grande
Titel: Down the Arm of God
Regie: Peter Brunner
Drehbuch: Caleb Landry Jones, Peter Brunner
Produzent: Luc Besson (EuropaCorp), Caleb Landry Jones, Christian Sosa (Roosevelt Film Lab), Jon Wroblewski (Roosevelt Film Lab)
International Sales: Kinology
Kamera: Peter Flinckenberg
Szenenbild: Ashlie Adams
Art Direction: Gabriel Doerr
Kostümbild: Olivia Mori
Schnitt: Peter Brunner
Tongestaltung: Clément Maurin
Set-Ton: Sean McCormick
Musik: Tim Hecker
Produktionsentwicklung: Ulrich Seidl Filmproduktion
Mit: Caleb Landry Jones, India Marie Cross, John P.W. Jones, Mena Suvari, Nick Stahl
Produktionsländer: Frankreich / USA
Jahr: 2026
Genre: Gesellschaftsdrama
Sprache: Englisch
Rückfragen & Kontakt
Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH
Melanie Friedl, MA
Telefon: 004313102824
E-Mail: [email protected]
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