„Down the Arm of God“ vom österreichischen Regisseur Peter Brunner feiert Weltpremiere auf der Piazza Grande des 79. Locarno FilmFestivals

Wien / Locarno (OTS) -

Der Film wurde in die renommierte Sektion Piazza Grande eingeladen und wird dort vor bis zu 6.500 Zuschauerinnen und Zuschauern unter freiem Himmel in Anwesenheit des Regisseurs und der Hauptdarsteller:innen präsentiert.

Down the Arm of God ist eine französisch-amerikanische Koproduktion von EuropaCorp und Roosevelt Film Lab. Produziert wurde der Spielfilm von Luc Besson (EuropaCorp). In der Hauptrolle ist Cannes-Preisträger Caleb Landry Jones zu sehen, der den Film gemeinsam mit Peter Brunner schrieb und ebenso produzierte. Zum Ensemble gehören außerdem India Marie Cross, John P.W. Jones, Mena Suvari und Nick Stahl.

Die vorangegangene Produktionsentwicklung übernahm die Ulrich Seidl Filmproduktion in Wien durch Unterstützung vom Österreichischen Filminstitut, sowie dem Filmfonds Wien. Mit der Ulrich Seidl Filmproduktion realisierte Brunner bereits seinen vorherigen Spielfilm „Luzifer“ (2021).

Ein Film über Menschlichkeit und gesellschaftliche Verantwortung

Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt der Film die Geschichte eines jungen Pastors in einer texanischen Kleinstadt, der während eines harten Winters obdachlosen Menschen hilft. Sein Einsatz stößt auf Widerstand innerhalb der eigenen Gemeinde und legt die Widersprüche zwischen Glauben, Moral und gesellschaftlicher Verantwortung offen.

Über fünf Jahre arbeiteten Peter Brunner und Caleb Landry Jones gemeinsam mit Aktivist:innen, Obdachlosenorganisationen und Menschen mit eigener Obdachlosigkeitserfahrung. Deren Perspektiven flossen unmittelbar in die Entwicklung des Films ein.

Regiestatement Peter Brunner:

„Down the Arm of God entstand in enger Zusammenarbeit mit Menschen, die die Realität von Obdachlosigkeit selbst erlebt haben. Ihre Stimmen, ihre Erfahrungen und ihr Mut bilden das Herz dieses Films. Der Film ist kein Advocacy-Projekt, sondern ein Ausgangspunkt für eine notwendige Konversation. In einer Zeit zunehmender gesellschaftlicher Spaltung hoffen wir, einen Raum für Solidarität, Dialog und Mitgefühl zu öffnen.“



Technische Daten & Fakten:

Weltpremiere: 79. Locarno Film Festival – Piazza Grande

Titel: Down the Arm of God

Regie: Peter Brunner

Drehbuch: Caleb Landry Jones, Peter Brunner

Produzent: Luc Besson (EuropaCorp), Caleb Landry Jones, Christian Sosa (Roosevelt Film Lab), Jon Wroblewski (Roosevelt Film Lab)

International Sales: Kinology

Kamera: Peter Flinckenberg

Szenenbild: Ashlie Adams

Art Direction: Gabriel Doerr

Kostümbild: Olivia Mori

Schnitt: Peter Brunner

Tongestaltung: Clément Maurin

Set-Ton: Sean McCormick

Musik: Tim Hecker

Produktionsentwicklung: Ulrich Seidl Filmproduktion



Mit: Caleb Landry Jones, India Marie Cross, John P.W. Jones, Mena Suvari, Nick Stahl



Produktionsländer: Frankreich / USA

Jahr: 2026

Genre: Gesellschaftsdrama

Sprache: Englisch