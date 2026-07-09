FPÖ - Berger/Niegl: Nach Warnungen der FPÖ eskaliert die Lage im Sonnwendviertel weiter

Wien (OTS) -

Die jüngsten Berichte über Schüsse mitten am Nachmittag im Sonnwendviertel bestätigen auf dramatische Weise die Warnungen der FPÖ Wien. Vor wenigen Wochen machten sich FPÖ-Stadtratund Favoritner Bezirksparteiobmann Stefan Berger und Landtagsabgeordneter Michael Niegl gemeinsam mit betroffenen Anrainern direkt vor Ort ein Bild von der Situation und schlugen Alarm. Die Bewohner berichteten von einer zunehmenden Ghettoisierung des Grätzels, Jugendbanden, Drogenhandel, Schlägereien, Einbrüchen und massiver Unsicherheit. Nun folgte die nächste Eskalationsstufe: Es wurde mit einer Schreckschusswaffe in einem Innenhof zuerst auf Wohnhäuser gezielt und dann auch gefeuert. „Dass mitten am Nachmittag in einem Wohnviertel Schüsse fallen und sich die Bewohner gar nicht mehr die Mühe machen, die Polizei zu verständigen, weil sie das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben, ist ein erschütterndes Zeugnis für die rot-pinke Stadtregierung“, kommentieren FPÖ-Wien Sicherheitssprecher Stefan Berger und Michael Niegl die immer weiter eskalierende Gewaltspirale im Sonnwendviertel.

Die Menschen haben ein Recht darauf, dass sie ihre Kinder gefahrlos auf den Spielplatz schicken und sich auch am Abend ohne Angst in ihrem Wohnviertel bewegen können. Statt die Augen zu verschließen braucht es endlich eine konsequente Sicherheitspolitik mit deutlich mehr Polizeipräsenz sowie rigoroses Vorgehen gegen Jugendkriminalität und Maßnahmen, die verhindern, dass Wohnanlagen zu rechtsfreien Räumen werden.

Für die beiden Freiheitlichen steht fest: Die Entwicklungen im Sonnwendviertel sind kein Einzelfall, sondern die Folge jahrelanger integrationspolitischer Fehlentwicklungen und einer SPÖ, die Sicherheitsprobleme konsequent verharmlost. „Die Bewohner Favoritens verdienen ein sicheres Zuhause. Es ist höchste Zeit, dass die Stadtregierung ihre Verantwortung wahrnimmt und den Menschen dieses Grundrecht wieder garantiert!“, so Berger und Niegl abschließend.