„Aus der Oper im Steinbruch: Tosca“ – Premiere des Puccini-Meisterwerks am 15. Juli live-zeitversetzt in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Große Emotionen, unsterbliche Musik und ein Spielort, der weltweit seinesgleichen sucht: Als nächstes Highlight des ORF-Kultursommers (Details unter https://presse.ORF.at) präsentiert ORF III in „Erlebnis Bühne“ am Mittwoch, dem 15. Juli 2026, live-zeitversetzt um 21.05 Uhr, die Premiere von Giacomo Puccinis Klassiker „Tosca“ von der Oper im Steinbruch St. Margarethen. Mit der spektakulären Neuinszenierung kehrt eines der beliebtesten Werke der Opernliteratur damit auf eine der spektakulärsten Freilichtbühnen Europas zurück. Diese verspricht ein musikalisches Feuerwerk der Emotionen rund um Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Macht und Intrigen, das in der einzigartigen Felslandschaft seinen optimalen Widerhall findet. 3sat zeigt die Produktion am Sonntag, dem 9. August, um 10.45 Uhr. Einstimmend auf die Premieren-Übertragung in ORF III am 15. Juli blickt ein „Kultur Heute Spezial“ (19.40 Uhr) aus St. Margarethen hinter die Kulissen und begibt sich auf Giacomo Puccinis Spuren. Ergänzend zur TV-Übertragung widmet sich in ORF 2 das vom ORF Burgenland gestaltete Making-of „Mord, Macht und Männer in Strapsen. Der burgenländische Festspielsommer 2026“ (25. Juli, 18.25 Uhr und 26. Juli, 9.05 Uhr) der diesjährigen Produktion in St. Margarethen ebenso wie auch den Seefestspielen Mörbisch, wo heuer das berühmte Travestie-Musical „La Cage aux Folles“ – „Ein Käfig voller Narren“ – aufgeführt wird.

„Aus der Oper im Steinbruch: Tosca“ (live-zeitversetzt am 15. Juli, 21.05 Uhr, ORF III)

Vor der monumentalen Felskulisse des Römersteinbruchs St. Margarethen entfaltet sich das packende Drama um die gefeierte Opernsängerin Floria Tosca, den Maler Mario Cavaradossi und den skrupellosen Polizeichef Scarpia – eine Geschichte voller Liebe, Leidenschaft und Intrigen, getragen von einigen der berühmtesten Arien der Opernliteratur.

Für Bühnenregie und Bühnenbild zeichnet erneut Thaddeus Strassberger verantwortlich, der nach seinen gefeierten Steinbruch-Inszenierungen von „Turandot“ (2021) und „Aida“ (2024) wieder ein spektakuläres Verismo-Werk in der burgenländischen Naturkulisse gestaltet. Das prunkvolle monumentale Bühnenbild führt in das barocke Rom zur Zeit der Napoleonischen Kriege um 1800 und setzt die dramatische Handlung eindrucksvoll in Szene. Das Piedra Festivalorchester leitet der zuletzt bei der „Carmen“-Neuproduktion (2023) bewährte italienische Dirigent Valerio Galli. An der Seite hochkarätiger internationaler Solistinnen und Solisten wie u. a. in der Titelpartie Sopranistin Joyce El-Khoury, die 2023 schon als „Carmen“ begeisterte, singen der Philharmonia Chor Wien und erstmals der Kinder- und Jugendchor Gumpoldskirchner Spatzen.

Zur Einstimmung auf den Opernabend blickt „Kultur Heute Spezial“ (19.40 Uhr) in St. Margarethen hinter die Kulissen der Produktion. Gemeinsam mit Intendant Daniel Serafin erkundet Moderatorin Ani Gülgün-Mayr die monumentale Bühne, auf der Puccinis Meisterwerk zum Leben erwacht. Das Format zeigt, wie die gewaltigen Kanonen für ihren großen Auftritt vorbereitet werden, wie ein eigens konstruiertes Weihrauchfass meterhoch durch die Luft schwingt und welcher technische Aufwand nötig ist, damit die spektakulären Effekte perfekt funktionieren. Die Sendung besucht weiters die Villa von Komponist Giacomo Puccini, in der die Oper entstand, und in Mailand die Kostümschneiderei, in der die aufwendigen Gewänder gefertigt wurden. Die Zuseher:innen erwarten eindrucksvolle Bilder von der Anprobe bis zum Aufbau der gigantischen Bühne im Steinbruch. Direkt vor der Opernpremiere führt „Landleben“ das Publikum in den nahegelegenen „Seewinkel“ (20.15 Uhr).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.