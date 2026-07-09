Marko Arnautović macht Urlaub in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Fußballstar Marko Arnautović wird das Gesicht der neuen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung. Unter dem Motto „Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?" greift die Kampagne ab Juli 2026 bewusst ein bekanntes Vorurteil auf: Niederösterreich gilt für viele als naheliegend, aber nicht unbedingt als klassisches Urlaubsland. Genau dieses Image bricht die Kampagne mit Selbstironie, prominenten Stimmen, überraschenden Urlaubsmomenten und eindrucksvollen Bildern auf. Neben Arnautović werden sich noch weitere bekannte Persönlichkeiten für Urlaub in Niederösterreich aussprechen.

Nach intensiven Wochen auf der internationalen Fußballbühne bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA stehen Österreichs Fußballstars weiterhin im öffentlichen Interesse – und einer von ihnen nun auch im Mittelpunkt der neuen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung: Marko Arnautović. Unter dem Motto „Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?“ gibt der Stürmer der Kampagne von nun an als erster ein prominentes Gesicht und setzt darin augenzwinkernd und selbstbewusst ein persönliches Statement für Niederösterreich als Urlaubsdestination.

Die Kampagne greift mit einer auf den ersten Blick provokanten Frage das Vorurteil auf, dass Niederösterreich kein klassisches Urlaubsland ist. Genau dieses Bild will die neue Imagekampagne bewusst aufbrechen: mit Selbstironie, überraschenden Urlaubsmomenten, eindrucksvollen Bildern und bekannten Persönlichkeiten, die Niederösterreich aus unterschiedlichen Blickwinkeln als überraschende Urlaubsdestination zeigen.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist dieser prominente Auftritt ein starkes Signal für den Tourismusstandort: „Viele verbinden Urlaub mit möglichst weiter Ferne. Dabei liegen die schönsten Urlaubsmomente oft ganz nah. Niederösterreich überrascht gerade im Sommer mit einer Vielfalt, die ihresgleichen sucht: von kühlen Wäldern und glasklaren Seen über genussvolle Kellergassen und Heurige bis hin zu beeindruckenden Bergerlebnissen und der Donau. Kurz gesagt: Niederösterreich ist WÖD – im besten Sinn: großartig, nah und echt. Dass sich mit Marko Arnautović einer der bekanntesten österreichischen Sportler für Urlaub in Niederösterreich starkmacht, wird viele Menschen neugierig machen und Lust auf Urlaub direkt vor unserer Haustür wecken.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Mit unserer neuen Kampagne räumen wir mit Selbstironie, aber genauso viel Selbstbewusstsein, mit dem Vorurteil auf, dass Niederösterreich kein klassisches Urlaubsland ist. Mit Marko Arnautović haben wir zum Auftakt einen perfekten Botschafter gefunden, worüber wir uns sehr freuen. Man darf gespannt sein, wer noch folgen wird. Die Kampagne soll im Sommer und Herbst Aufmerksamkeit schaffen, Emotionen wecken und noch mehr Menschen Lust auf Urlaub in Niederösterreich machen.“

Marko Arnautović betont: „Nach den intensiven Wochen mit der Nationalmannschaft brauche ich jetzt ein paar Tage zum Runterkommen. Da muss ich nicht weit weg. Niederösterreich ist nah, unkompliziert und hat alles, was man für Urlaub braucht: Ruhe, Natur und gutes Essen. Viele denken vielleicht nicht gleich daran, hier Urlaub zu machen. Für mich passt es genau. Also ja: Ich mache Urlaub in Niederösterreich.“

Die neue Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung startet im Juli 2026 und stellt eine bewusst zugespitzte Frage in den Mittelpunkt: "Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?". Die Antwort darauf geben bekannte Persönlichkeiten, die Niederösterreich aus unterschiedlichen Blickwinkeln als Urlaubsland zeigen – überraschend, selbstbewusst und mit einem Augenzwinkern.

Dabei wird auf sogenanntes Reveal-Storytelling gesetzt: Eindrückliche Urlaubswelten werfen zunächst die Frage auf, ob diese Bilder tatsächlich in Niederösterreich entstanden sind. Zugleich wird Marko Arnautović in den Spots erst nach und nach erkennbar. Für die kreative Umsetzung zeichnet die Agentur Die Goldkinder verantwortlich, produziert wurde die Kampagne von Kaiserschnitt Film unter der Regie von Simon Rajchl.

Zum Auftakt stand Marko Arnautović für die Leitkampagne im Wienerwald und in der Wachau vor der Kamera. Die Kampagne zeigt auch weitere Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen – darunter Wander-Content Creator Peter Mairhofer mit Katze Eddy sowie die Gesichter hinter dem Kulinarik-Account yo.whats_cookin Laura Neuhofer und Chris Michor. Die Kampagne wird über den Sommer und Herbst hinweg breit sichtbar sein – von digitalen Kanälen und Social Media über Online-Videos bis hin zu Außenwerbung, Print, PR und Kooperationen. Neben der Leitkampagne entstehen laufend zusätzliche Social-Media-Inhalte, in denen die Testimonials und Content Creators ihre persönlichen Urlaubsmomente in Niederösterreich zeigen. So werden unterschiedliche Regionen, Ausflugsziele, Gastgeberinnen und Gastgeber sowie Themen wie Natur, Wandern, Kulinarik, Kultur und Erholung aufgegriffen. Die Kampagne bleibt damit über längere Zeit lebendig, schafft immer wieder neue Anknüpfungspunkte und lädt dazu ein, Niederösterreich als Urlaubsdestination neu zu entdecken.

Nach dem Auftakt mit Marko Arnautović werden in den kommenden Wochen weitere bekannte Gesichter zeigen, wie unterschiedlich Urlaub in Niederösterreich aussehen kann. Damit wird aus der Frage „Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?“ eine fortlaufende Kampagnenerzählung – mit neuen Momenten, neuen Perspektiven und vielen Gründen für einen Sommer- oder Herbsturlaub im Land.

Weitere Informationen: NÖ Werbung, Sophie Seeböck, Tel.: 02742/9000-19844, E-mail [email protected] und [email protected]