Lotto: Fünffachjackpot – 5,2 Mio. Euro warten bei der Bonus-Ziehung am Freitag

Wien (OTS) -

Am Mittwoch hat es erneut keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“ gegeben, und so wird das eine äußerst interessante Bonus-Ziehung am Freitag. Denn es geht um einen Fünffachjackpot mit rund 5,2 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Zwei Spielteilnehmer:innen glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl und damit ein Gewinn von jeweils mehr als 71.000 Euro. Ein Gewinn wurde in Kärnten per Quicktipp erzielt, der andere von einem win2day-User mit einem Normalschein.

Da es sich bei der nächsten Ziehung um eine Bonus-Ziehung handelt, wird unter allen am Freitag mitspielenden Tipps wieder ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro extra verlost.

LottoPlus

Bei LottoPlus gibt es seit Mittwoch zwei Ziehungen und damit zwei Chancen auf einen Sechser. LottoPlus-Ziehung Nummer eins endete ohne Sechser, LottoPlus-Ziehung Nummer zwei brachte einen Solo-Sechser mit mehr als 166.000 Euro in der Steiermark, erzielt mit dem vierten von vier Tipps auf einem Normalschein. Für die beiden LottoPlus Sechser bei der Bonus-Ziehung am Freitag werden jeweils rund 130.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch zum zweiten Mal keinen Gewinn im ersten Rang, wodurch es am Freitag um einen Doppeljackpot mit rund 600.000 Euro geht.

Die Bonus-Ziehung findet wieder wie gewohnt unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien am Rennweg in Wien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 8. Juli 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen