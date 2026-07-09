  • 09.07.2026, 11:06:03
  • /
  • OTS0067

FEV kooperiert mit Microsoft bei effizienten KI-Modellen für Fahrzeuganwendungen auf NVIDIA Basis

FEV collaborates with Microsoft on efficient AI model approach for in car applications built on NVIDIA. Source: FEV // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/147479 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Aachen (OTS) - 

FEV kooperiert mit Microsoft, um leistungsstarke generative KI-Funktionen direkt im Fahrzeug zu integrieren - auf Basis GPU-beschleunigter Rechenleistung von NVIDIA und KI-Modell-Microservices. Ziel der Zusammenarbeit ist es, multimodale Sprach-, Text- und Gesteninteraktionen direkt im Fahrzeug zu ermöglichen - unabhängig von einer dauerhaften Internetverbindung.

Im Fokus steht dabei der Einsatz sogenannter Small Language Models (SLM), wie etwa Microsofts Phi-4-mini-instruct in Microsoft Foundry, das auf NVIDIA DRIVE AGX beschleunigter Rechenleistung basiert. Die Lösung ermöglicht es, Fahrzeugfunktionen wie das Armaturenbrett oder individuelle Fahrzeugprofile per Sprachbefehl zu konfigurieren. Gleichzeitig fungiert das System als lokale KI-Absicherung für cloudbasierte Large Language Models (LLMs).

Mehr Intelligenz, Robustheit und Effizienz im softwaredefinierten Fahrzeug

Eingebettete Small Language Models erweitern die intelligenten Funktionen moderner Fahrzeuge und ihre Reaktionsfähigkeit. Da die Inferenz direkt im Fahrzeug stattfindet, bleiben zentrale Funktionen auch bei eingeschränkter oder fehlender Internetverbindung verfügbar. Darüber hinaus ermöglichen eingebettete SLMs eine Reduzierung der Backend- und Infrastrukturkosten, da cloudbasierte LLMs je nach Anwendungsfall ergänzt oder teilweise ersetzt werden können. Dies hilft OEMs dabei, softwaredefinierte Fahrzeugfunktionen wirtschaftlich zu skalieren.

"Unsere Zusammenarbeit mit Microsoft und NVIDIA zeigt, wie kleine, effiziente Sprachmodelle das Fahrzeugerlebnis verändern können, indem sie leistungsstarke Funktionalität ohne den hohen Ressourcenbedarf großer Systeme bieten", sagt Thomas Hülshorst, Group Vice President Intelligent Mobility and Software bei FEV.

"Durch die Kombination fortschrittlicher KI-Frameworks mit domänen- und aufgabenspezifischen Optimierungen gestalten FEV und Microsoft die Zukunft intelligenter, sprachgesteuerter Schnittstellen, die den hohen Anforderungen im Fahrzeugeinsatz gerecht werden", ergänzt Boris Scholl, Vice President of Engineering bei Microsoft.

Zentrale Anwendungsfelder für eingebettete GenAI

Im Rahmen der Kooperation untersucht FEV mehrere Anwendungsfelder mit hohem Serienpotenzial:Automatisiertes und autonomes Fahren (SAE-Level 3-5):

- Multimodale GenAI-Modelle verbessern die Erkennung von Objekten, Verkehrssituationen und Fahrwegen, insbesondere in komplexen urbanen Umgebungen und bei Grenzfällen (Edge Cases).

- Fahrer- und Insassenüberwachung: Eingebettete GenAI verbessert die Erkennung von Müdigkeit, Ablenkung oder ungewöhnlichem Verhalten und erhöht durch lokale Verfügbarkeit die Robustheit sicherheitsrelevanter Funktionen - auch als Backup für cloudbasierte Systeme.

- Personalisierte Fahrzeug- und HMI-Konfiguration: Fahrzeugfunktionen und Benutzeroberflächen lassen sich per Sprachbefehl intuitiv anpassen, etwa für unterschiedliche Fahrerprofile oder Nutzungsszenarien - ohne Abhängigkeit von externer Cloud-Infrastruktur.

Die vollständige Pressemeldung finden Sie hier: https://fev.group/63728

Rückfragen & Kontakt

Marius Strasdat
T +49 241 5689-6452
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von FEV collaborates with Microsoft on efficient AI model approach for in car applications built on NVIDIA. Source: FEV // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/147479 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 104.12KB]

FEV Group

Rückfragen & Kontakt

Marius Strasdat
T +49 241 5689-6452
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright