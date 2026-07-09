Königsberger-Ludwig: „Beim Streaming gilt das gleiche Rücktrittsrecht wie beim Online-Kauf" – EuGH stärkt Konsument:innenrechte

Wien (OTS) -

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat heute, Donnerstag, sein Urteil in einem Verfahren gegen die Sky Österreich Fernsehen GmbH verkündet (EuGH 09.07.2026, C-234/25). Geklagt hatte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK).

Die zentrale Frage: Können Konsument:innen ein Streaming-Abo auch dann noch kündigen, wenn sie schon zu streamen begonnen haben? Die Antwort des EuGH: ja. Auch für Streaming-Abos gilt das 14-tägige Rücktrittsrecht nach dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG). Vertragsklauseln, die dieses Rücktrittsrecht beim Abschluss eines Abos ausschließen, sind unzulässig.

Warum ein Streaming-Abo etwas anderes ist als ein gekaufter Film

Der EuGH stellte erstmals klar: Ein Streaming-Abo wie „Sky X" ist eine laufende digitale Dienstleistung – und kein einmalig gelieferter Inhalt. Der Unterschied ist entscheidend: Wer einen einzelnen Film herunterlädt, bekommt ihn einmal und hat ihn dann. Bei einem Abo hingegen muss der Anbieter dauerhaft etwas leisten – ständig verfügbare Filme und Serien, ein funktionierendes Angebot, das sich laufend ändert. Wichtig ist dabei für den EuGH der dynamische Charakter des Streamingangebotes. Genau deshalb bleibt das Rücktrittsrecht bestehen, auch wenn man schon zu streamen begonnen hat.

„Große Konzerne dürfen sich ihre eigenen Spielregeln nicht selbst schreiben. Wer online Schuhe bestellt, darf sie anprobieren und zurückschicken. Nichts anderes gilt beim Streaming: erst ausprobieren, dann entscheiden", sagt Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Worum es im Verfahren ging

Sky bietet unter der Bezeichnung „Sky X" einen Streaming-Dienst an. Wer online ein Abo abschließen wollte, musste per Mausklick zustimmen, dass der Dienst sofort startet – und verlor damit laut Vertrag sein Rücktrittsrecht. Konkret hieß das: Wer gleich zu streamen begann, konnte den Vertrag nicht mehr binnen 14 Tagen widerrufen. Genau gegen diese Klausel hat der VKI geklagt.

Das Handelsgericht Wien stufte das Streaming-Angebot in erster Instanz noch als „digitalen Inhalt" ein. Bei dieser Einordnung erlischt das Rücktrittsrecht bereits mit dem Beginn der Vertragserfüllung – also sobald der Dienst genutzt wird. Das Oberlandesgericht Wien folgte dieser Auffassung in zweiter Instanz nicht und gab dem VKI recht: Es qualifizierte das Abo als digitale Dienstleistung, bei der das Rücktrittsrecht bestehen bleibt. Sky bekämpfte diese Entscheidung mit einer Revision an den Obersten Gerichtshof (OGH).

Der OGH setzte das Revisionsverfahren aus und legte die strittige Auslegungsfrage dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Hintergrund: Die maßgeblichen Bestimmungen des FAGG beruhen auf einer EU-Richtlinie und für deren verbindliche Auslegung ist allein der EuGH zuständig. Nationale Höchstgerichte sind in solchen Fällen verpflichtet, die Frage nach Luxemburg zu richten. Der EuGH entscheidet dabei nicht den Rechtsstreit selbst, sondern klärt ausschließlich die europarechtliche Vorfrage – hier also, ob ein Streaming-Abo als digitaler Inhalt oder als digitale Dienstleistung einzuordnen ist. Auf dieser Grundlage wird der OGH den Fall nun abschließend entscheiden.

Der EuGH betonte in seiner Entscheidung: Gerade bei Streaming-Plattformen zeigt sich erst beim Ausprobieren, ob das Angebot passt – ob also Inhalte, Eigenschaften und Funktionen den Erwartungen entsprechen. Das Rücktrittsrecht gibt Verbraucher:innen daher die Möglichkeit, die Plattform innerhalb der gesetzlichen Frist zu testen und dann zu entscheiden, ob sie das Abo behalten wollen.

Was das für Konsument:innen konkret bedeutet

Bei einem Streaming-Abo kann man 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen aussteigen.

Für die Tage, die man den Dienst genutzt hat, zahlt man einen angemessenen Betrag – vorausgesetzt, der Anbieter hat korrekt über das Rücktrittsrecht informiert.

Anbieter müssen beim Vertragsabschluss klar und verständlich über das Rücktrittsrecht aufklären. Tun sie das nicht oder fehlerhaft, verlängert sich die Frist.

Damit sorgt das Urteil für Klarheit auf beiden Seiten: Konsument:innen wissen, welche Rechte ihnen zustehen, und Anbieter wissen, wie sie transparent darüber aufklären müssen.

„Dieses Urteil hat Bedeutung weit über den Einzelfall hinaus. Es ist die erste Entscheidung des EuGH zu dieser Frage und schafft Rechtssicherheit für Millionen Streaming-Kundinnen und -Kunden in ganz Europa. Entscheidend ist, dass Konsumentinnen und Konsumenten künftig von Anfang an klar und verständlich über ihre Rechte informiert werden. Mein Dank gilt dem VKI, der hier stellvertretend für alle Konsumentinnen und Konsumenten ein wichtiges Grundsatzverfahren geführt hat", so Königsberger-Ludwig abschließend.

SERVICE: Weitere Informationen zum Verfahren unter www.vki.at und www.verbraucherrecht.at