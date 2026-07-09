„Herzklang – Gegenwind“: Fortsetzung der erfolgreichen ORF-Romanze mit Melissa Naschenweng

Wien (OTS) -

Bis zu 563.000 und durchschnittlich 524.000 (endgültige Gewichtung) bei 23 Prozent Marktanteil (12+) wollten es sich am Karsamstag, dem 4. April 2026, in ORF 1 nicht entgehen lassen, als Melissa Naschenweng in „Herzklang – Zurück zu mir“ (weiterhin auf ORF ON verfügbar) in ihre erste Film-Hauptrolle schlüpfte. Seit Montag, dem 6. Juli, wagt der österreichische Publikumsliebling bei den Dreharbeiten zur Fortsetzung der erfolgreichen ORF-Romanze ein weiteres Mal den Spagat zwischen Naturidyll und Schlagerbühne. Melanie (Melissa Naschenweng) folgt weiterhin ihrem „Herzklang“, und es könnte kaum besser laufen – ihr erster Hit hat sie zum Schlagerstar gemacht, in Sachen Liebe schwebt sie auf Wolke sieben. Doch der „Gegenwind“ lässt nicht lange auf sich warten, und das an mehr als einer Front. Ein schwerer Sturm in Oberanger gefährdet die Lebensgrundlage zahlreicher Agrarwirte, Mellis Plattenlabel sitzt ihr wegen eines neuen Songs im Nacken – und als wäre das nicht genug, verhält sich plötzlich auch noch Ben (Ferdinand Seebacher) seltsam, nachdem er Nachrichten von einer anderen, ihm scheinbar nahestehenden, Frau erhalten hat. Neben Melissa Naschenweng und Ferdinand Seebacher („Kommissar Rex“) stehen bis voraussichtlich Anfang August in Osttirol (Matrei und Umgebung), Kärnten (Oberdrauburg und Umgebung) sowie Wien erneut u. a. Katharina Pichler, Michael Steinocher, Christina Cervenka, Martin Muliar und Elfriede Schüsseleder sowie Zoe Moore und Tijan Njie vor der Kamera. Inszeniert wird auch Teil zwei von Regisseurin Patricia Frey nach einem Drehbuch von Harald Haller und Marc Brugger. „Herzklang – Gegenwind“ soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

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„Hoamat in mir“ hat Schlagersängerin Melanie Buchauer (Melissa Naschenweng) berühmt gemacht und hält sich seit vielen Wochen in den Charts. Ranger Ben Falkner (Ferdinand Seebacher) und sie sind sehr verliebt und genießen gerade einen kleinen Urlaub zu Hause im Nationalpark. Das Leben könnte nicht schöner sein – bis ein gewaltiger Sturm über Oberanger hinwegfegt und den Wald zerstört, der die Lebensgrundlage der Agrargemeinschaft und vieler Bauern vor Ort bildet. Ben und seine Kollegin Heidi (Christina Cervenka) versuchen zu helfen, Melli jedoch muss zurück ins Tonstudio und dort endlich für einen Nachfolgehit sorgen. Plattenboss Gerry (Tijan Njie) erhöht den Druck, und per Zufall bekommt Melli mit, dass Ben ominöse Nachrichten einer gewissen Lydia (Zoe Moore) bekommt, die ihm scheinbar nahe steht – sehr nahe. Ben wischt Mellis Nachfragen weg, doch er wirkt plötzlich abweisend und in sich gekehrt. Hat das wirklich nur mit dem Windwurf und der drohenden Billig-Wiederaufforstung zu tun, die die Agrargemeinschaft plant?

„Herzklang – Gegenwind“ ist eine Produktion von JewelLabs Pictures GmbH und Graf Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit dem ORF, gefördert von FISAplus, ABA (Film in Austria), Fernsehfonds Austria, Carinthia Film Commission / Land Kärnten sowie Cine Tirol Film Commission.