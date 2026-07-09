  • 09.07.2026, 10:45:32
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ORF-Bundesländerreihe „Sommerbühne“ setzt mit Oberösterreich fort

Am 11. Juli um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON: „Im Takt des Woodstock“

Wien (OTS) - 

Im Rahmen des umfangreichen ORF-Kultursommers 2026 (Details unter https://presse.ORF.at) gibt die neue Bundesländerreihe „Sommerbühne“ wöchentlich seit 4. Juli, immer samstags um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, Einblicke in regionale Kulturevents und -festivals. So steuert jedes ORF-Landesstudio eine rund 52-minütige Neuproduktion bei, wobei ORF Burgenland seinen Termin mit zwei (kürzeren) Sendungen bespielt. Den Auftakt des „Sommerbühne“-Reigens machte am 4. Juli Niederösterreich, es folgen Oberösterreich (11. Juli), Vorarlberg (18. Juli), Burgenland (25. Juli), Salzburg (1. August), Wien (8. August), Kärnten (15. August), Tirol (22. August) und – zum Finale – Steiermark (29. August).

Die „Sommerbühne Oberösterreich“ kommt direkt vom Woodstock der Blasmusik im Innviertel, das heuer wieder mit neun Bühnen und über 150 Bands mehr als 110.000 Besucherinnen und Besucher begeisterte. Moderatorin Isabella Köck war mittendrin im Festivalgeschehen und geht am Samstag, dem 11. Juli, um 17.55 Uhr in ORF 2 unter dem Titel „Im Takt des Woodstock“ der Frage nach, was Menschen aus der ganzen Welt Jahr für Jahr hierherzieht. Die Sendung gibt Einblick in die besondere Atmosphäre, die das Woodstock der Blasmusik zu weit mehr als einem Musikfestival macht. Zwischen großen Emotionen, überraschenden Begegnungen und unvergesslichen Momenten entsteht das Porträt eines Festivals, das Gemeinschaft, Leidenschaft und Musik auf einzigartige Weise verbindet. Eine musikalische Sommerreise mitten ins Herz des Woodstock-Gefühls – zwischen großen Bühnen und den Geschichten dahinter.

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