„Bewusst gesund“ über die positiven Eigenschaften von Hafer

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 11. Juli 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Hafer: Getreide mit Superkräften

Ein Getreide, das den Blutzuckerspiegel reduziert, das Cholesterin reguliert, kaum Unverträglichkeiten auslöst und trotzdem satt macht – das muss nicht erfunden werden, diese Eigenschaften hat Hafer. Die Getreidesorte enthält viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien und kann vielseitig eingesetzt werden. Ob im Gebäck, in Mehlspeisen, Suppen oder als Frühstück: Hafer schmeckt nicht nur gut, sondern kann sich auch vielfältig positiv auf unseren Körper auswirken. Gestaltung: Steffi Zupan

Sommer-Miniserie: Fasten – Intervallfasten

Fasten entwickelt sich stetig weiter und verbindet heute traditionelle Gesundheitslehre mit modernen Trends. Sehr populär ist derzeit das Intervallfasten. Vor allem die 16:8-Methode, bei der täglich 16 Stunden gefastet und innerhalb von acht Stunden gegessen wird, lässt sich einfach in den Alltag integrieren. Daneben bieten Modelle wie 14:10, 5:2 oder Alternate-Day-Fasting alternative Möglichkeiten für unterschiedliche Lebenssituationen und Gesundheitsziele. Studien deuten darauf hin, dass Intervallfasten positive Effekte auf Stoffwechsel, Blutzucker und Wohlbefinden hat. Was dabei zu beachten ist, erklärt Fastenexpertin Elisabeth Rabeder im Gespräch.

Fakt oder Mythos: Wenn die Wunde juckt, heilt sie

Kleine Verletzungen sind im Alltag kaum zu vermeiden – ein Kratzer oder ein Schnitt ist schnell passiert. Die meisten machen es richtig: Sie kleben ein Pflaster drauf, damit keine Erreger in die offene Wunde kommen. Doch irgendwann beginnt es unter dem Pflaster zu jucken. Das gilt als gutes Zeichen, denn wenn es juckt, dann ist die Heilung im Gange, heißt es. Aber stimmt das wirklich? Dr. Christine Reiler geht dieser Behauptung auf den Grund und erklärt die einzelnen Phasen der Wundheilung. Juckreiz kann dabei sowohl ein Zeichen für eine gute Wundheilung als auch ein Hinweis auf eine Infektion sein. Gestaltung: Tommy Schmidle

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema „Bluthochdruck kann Nieren schädigen“

Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes gehören zu den häufigsten Ursachen für chronische Nierenerkrankungen. Während die Auswirkungen von Diabetes auf die Nierenfunktion bereits gut erforscht sind, war bisher unklar, inwieweit Bluthochdruck auch ohne zusätzliche Erkrankungen direkte Veränderungen verursacht. Ein Forschungsteam der MedUni Wien hat nun herausgefunden, dass Bluthochdruck allein schon sehr früh und vor dem Auftreten klinischer Symptome zu Nierenveränderungen führen kann. Das heißt also, man sollte unbedingt auf seine Blutdruckwerte achten. Wie diese aussehen sollten, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Hometraining: Pilates an der Zimmerwand

Ein Sport, der wenig Zeit in Anspruch nimmt, überall ausführbar ist, die Tiefenmuskulatur stärkt und den Körper formt – all das verspricht Wandpilates. Bei dieser Art von Pilates benötigt man keine aufwendigen Geräte und auch kein Fitness-Studio. Jede beliebige Wand dient als Hilfe und Stütze bei den Übungen, kann aber auch als Widerstand verwendet werden und so ein Verstärker des Trainings sein. Wie effektiv Wandpilates ist und für wen sich dieser Trendsport eignet, hat sich „Bewusst gesund“ genauer angesehen. Gestaltung: Steffi Zupan