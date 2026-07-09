Zwillings-Kälber werden zu echten Naturschützern: Ferdinand & Pauline retten seltene Vogel- und Tierarten am Neusiedler See

Wien/Vösendorf/Eisenstadt (OTS) -

Aus einer bewegenden Tierschutzgeschichte ist ein wertvoller Beitrag zum Naturschutz entstanden. Die beiden jungen Rinder Ferdinand und Pauline, die als Zwillings-Babies mit der Flasche aufgezogen werden mussten, haben nun in der sensiblen Landschaft des Neusiedler See-Gebiets eine neue, sinnstiftende Heimat gefunden. Dort leisten sie als „vierbeinige Landschaftspfleger“ einen unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt der einzigartigen Artenvielfalt.

Besonders Ferdinand hatte nach der Geburt einen schweren Start. Die beiden Kälber erhielten eine zweite und schließlich eine dritte Chance – ein Zuhause, das nicht nur ihnen ein glückliches Leben schenkt, sondern auch vielen bedrohten Arten hilft. Was als reiner Tierschutz begann, hat sich zu einem beeindruckenden Brückenschlag zum Naturschutz entwickelt: Aus geretteten Tieren wurden Retter.

Durch ihre natürliche Beweidung halten Ferdinand und Pauline in Apetlon die Vegetation niedrig und schaffen so lebenswichtige Strukturen für stark gefährdete Arten. Kleine offene Bodenstellen durch Trittspuren und unterschiedlich hohe Grasbestände bieten idealen Lebensraum für Ziesel, Kiebitze, Uferschnepfen und zahlreiche weitere seltene Bodenbrüter sowie bedrohte Pflanzen wie bestimmte Orchideen und Insekten. Ohne diese regelmäßige Beweidung würde die Landschaft verbrachen, Schilf und Gehölze würden die offenen Wiesen- und Lackenflächen überwuchern – mit fatalen Folgen für die gesamte Biodiversität.

„ Ferdinand und Pauline zeigen auf wunderschöne Weise, wie Tierschutz und Naturschutz Hand in Hand gehen können. Diese beiden Tiere, denen das Leben geschenkt wurde, schenken nun selbst Leben – indem sie den Lebensraum für Arten erhalten, die sonst verschwinden würden “, so Stephan Scheidl, Leiter des größten Tierheims von Tierschutz Austria, im Tierschutzhaus in Vösendorf.

Die extensive Beweidung durch die Rinder ist im Neusiedler See-Gebiet inzwischen als unverzichtbare Maßnahme anerkannt. Sie schafft jene dynamische, kleinteilige Struktur, die viele spezialisierte Arten zum Überleben brauchen. Was für die Tiere ein natürliches Verhalten ist, wird für die Natur zum Segen.

Ferdinand und Pauline stehen somit sinnbildlich für eine hoffnungsvolle Botschaft: Jedes gerettete Leben kann weit über sich selbst hinaus wirken und einen echten Beitrag zum Erhalt unserer kostbaren Natur leisten.