  • 09.07.2026, 10:06:34
  • /
  • OTS0047

MORGEN: AK Pressekonferenz Lohntransparenz: Was nach Ablauf der Umsetzungsfrist jetzt schon gilt

AK Präsidentin Renate Anderl und Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft Sandra Konstatzky

Wien (OTS) - 

Am 7. Juni 2026 ist die Frist zur Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie in nationales Recht abgelaufen. Ziel der Richtlinie ist es, den Grundsatz „gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ wirksamer durchzusetzen und Lohndiskriminierung zu bekämpfen.

Österreich hat die Richtlinie bislang jedoch nicht umgesetzt. Welche Auswirkungen hat die ausstehende Umsetzung? Wie hilft eine gelungene Umsetzung Betroffenen von Entgeltdiskriminierung? Welche Bestimmungen entfalten bereits Wirkung? Und warum braucht es jetzt rasch Rechtssicherheit?

Das ist Thema einer Pressekonferenz mit

AK Präsidentin Renate Anderl

Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft

Freitag, 10. Juli 2026, 10:00 Uhr

AK Wien Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse
Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter arbeiterkammer.at/entgelttransparenz mitverfolgen.

Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]

AK Pressekonferenz zur Lohntransparenz: Was nach Ablauf der Umsetzungsfrist jetzt schon gilt

Pressekonferenz mit AK Präsidentin Renate Anderl und Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft Sandra Konstatzky

Datum: 10.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Wien Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse
Plößlgasse 2, 6. Stock
1040 Wien
Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/ak_lohntransparenz

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Christine Newald
Telefon: +43 150165 11142 Mobil +43 664 88957712
E-Mail: [email protected]
Website: http://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!

Für alle anderen Anfragen: So erreichen Sie uns:
http://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Freitag, 10.07.2026, 10:00]

Arbeiterkammer Wien

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Christine Newald
Telefon: +43 150165 11142 Mobil +43 664 88957712
E-Mail: [email protected]
Website: http://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!

Für alle anderen Anfragen: So erreichen Sie uns:
http://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright