MORGEN: AK Pressekonferenz Lohntransparenz: Was nach Ablauf der Umsetzungsfrist jetzt schon gilt

Wien (OTS) -

Am 7. Juni 2026 ist die Frist zur Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie in nationales Recht abgelaufen. Ziel der Richtlinie ist es, den Grundsatz „gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ wirksamer durchzusetzen und Lohndiskriminierung zu bekämpfen.

Österreich hat die Richtlinie bislang jedoch nicht umgesetzt. Welche Auswirkungen hat die ausstehende Umsetzung? Wie hilft eine gelungene Umsetzung Betroffenen von Entgeltdiskriminierung? Welche Bestimmungen entfalten bereits Wirkung? Und warum braucht es jetzt rasch Rechtssicherheit?

Das ist Thema einer Pressekonferenz mit

AK Präsidentin Renate Anderl

Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft

Freitag, 10. Juli 2026, 10:00 Uhr

AK Wien Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse

Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter arbeiterkammer.at/entgelttransparenz mitverfolgen.

Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]

AK Pressekonferenz zur Lohntransparenz: Was nach Ablauf der Umsetzungsfrist jetzt schon gilt

Pressekonferenz mit AK Präsidentin Renate Anderl und Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft Sandra Konstatzky

Datum: 10.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Wien Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse

Plößlgasse 2, 6. Stock

1040 Wien

Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/ak_lohntransparenz