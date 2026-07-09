- 09.07.2026, 10:05:04
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EINLADUNG zur Pressekonferenz des Dachverbands der Sozialversicherungsträger - Präsentation des Heilmittelreports 2026
Der Dachverband der Sozialversicherungsträger veröffentlicht erstmals einen umfassenden Heilmittelreport. Dieser gibt Einblicke in die operative Tätigkeit des Dachverbands im Heilmittelbereich und bietet einen strukturierten und faktisch fundierten Überblick über die Medikamentenversorgung in Österreich. Analysiert werden auch die Verfügbarkeit von Arzneimitteln im internationalen Vergleich sowie der Stellenwert der pharmazeutischen Industrie, des Großhandels und der Apotheken in Österreich.
Anlässlich der Vorstellung des Heilmittelreports laden der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald und seine Stellvertreterin Claudia Neumayer-Stickler gemeinsam mit dem Büroleiter Jan Pazourek ein.
Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected] bzw. [email protected]
Pressekonferenz - Präsentation des Heilmittelreports 2026
Datum: 15.07.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
1030 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Dachverband der Sozialversicherungsträger
Nikolaus Wimmer, BA BA MA
Telefon: +436642393631
E-Mail: [email protected]
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