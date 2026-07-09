LH-Stv. Landbauer: Niederösterreich Bahnen weiter auf Erfolgskurs

St. Pölten (OTS) -

Die Niederösterreich Bahnen ziehen für das erste Halbjahr 2026 eine überaus positive Bilanz. Mit 644.000 Fahrgästen von Jänner bis Juni 2026 ist es das beste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte. „Der Kurs stimmt! Mit einem Plus von ca. 50.000 Fahrgästen im ersten Halbjahr, einer Steigerung von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr, sieht man klar, dass die genau auf die Bedürfnisse unserer Landsleute und Familien zugeschnittenen Angebote unserer Bahnen und Bergbahnen nicht mehr aus dem Alltag und der Freizeit der Niederösterreicher wegzudenken sind. Mit mehr Zügen, modernen Bahnhöfen, schnelleren Verbindungen und besseren Angeboten, sind unsere NÖ Bahnen ein verlässlicher und attraktiver Partner für die Bevölkerung“, sagt Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die sechs Bahnen und zwei Bergbahnen zeichnen sich durch ihr vielfältiges Angebot für Familien, Naturliebhaber und Bahnenthusiasten aus. Nicht ohne Grund wurde die Mariazellerbahn zum schönsten Platz Österreichs gewählt. „Die ermäßigten Tarife für Klimaticket-Besitzer auf unseren Saisonbahnen Wachaubahn, Waldviertelbahn und Reblaus Express, die verschiedensten Themenfahrten und Freizeiterlebnisse für die gesamte Familie, wie unsere Mountain Escape Trails auf der Gemeindealpe Mitterbach, bieten ein tolles Erlebnisprogramm für alle Altersgruppen. Unsere Bahnen und Bergbahnen bringen unsere Fahrgäste in die schönsten Regionen Niederösterreichs. Für das zweite Halbjahr haben wir uns dazu ganz besondere Angebote für unsere Fahrgäste überlegt, um die Regionen unserer Bahnen genussvoll erkunden zu können“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Mit drei neuen exklusiven Angeboten starten die Niederösterreich Bahnen in das zweite Halbjahr. Die Waldviertelbahn, der Reblaus Express und die Mariazellerbahn laden zu genussvollen und entschleunigenden Reisen mit historischem und modernem Wagenmaterial durch die beeindruckenden Landschaften Niederösterreichs ein. Es werden mehrgängige Menüs von Spitzenköchen in einem musikalischen Rahmen serviert und machen diese einzigartigen Angebote zu unvergesslichen Erlebnissen. Gestartet wird am 21. August mit „Hin und Weg mit der Waldviertelbahn“, wo sich der nostalgische Dampfzug von Gmünd in Richtung Litschau bewegt und sich mit einer Komposition aus Kulinarik und künstlerischer Inszenierung präsentiert. Am 25. September folgt ein Experiment der besonderen Art. Das Küchenprojekt Mostviertler Feldversuche bringt sein experimentelles Konzept mit Tiefgang in die Mariazellerbahn. Das exklusivste der drei Angebote finden Kulinarik- und Eisenbahnfans beim Reblaus Royal am 02. Oktober 2026. Die herbstliche Fahrt auf dem Reblaus Express beginnt mit einem stilvollen Empfang am Bahnhof Retz. Die Fahrt durch die herbstlich gefärbte Weinregion wird durch ein exklusives 4-Gänge-Menü begleitet.

Weitere Informationen zu den exklusiven Angeboten gibt es unter https://www.niederoesterreichbahnen.at/exklusiv.