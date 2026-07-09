Wo zwischen Pizza und Cocktails über KI gesprochen wird.

Hagenberg im Mühlkreis (OTS) -

Beim diesjährigen SIWA Cocktail lud die SIWA Online GmbH Kund*innen, Partner*innen sowie Freund*innen des Unternehmens auf ihre Dachterrasse in Hagenberg ein. Unter dem Motto „Sip & Slice“ standen nicht Präsentationen oder Vorträge im Vordergrund, sondern persönlicher Austausch und neue Begegnungen.

Mit frisch gebackener Pizza, sommerlichen Cocktails mit Affenzeller-Spezialitäten und einer lockeren Atmosphäre bot die Veranstaltung den idealen Rahmen, um Beziehungen zu vertiefen und neue Visionen entstehen zu lassen.

Genau in diesem Umfeld entstehen oft die spannendsten Gespräche: Ein zentrales Thema war der Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Unternehmen. SIWA stellte ihre neue, datenschutzkonforme Unternehmens-KI vor – eine sichere Alternative zu klassischen ChatGPT-Accounts, die die Vorteile moderner KI nutzbar macht, ohne sensible Daten aus der Hand zu geben.

“Der SIWA Cocktail ist für uns weit mehr als ein Kundenevent – hier stehen die Menschen hinter den Projekten im Mittelpunkt. Und wenn ganz nebenbei über datenschutzkonforme KI gesprochen wird, zeigt das genau, wie wir arbeiten: nah an den Menschen und an den Themen, die sie bewegen” , sagt Geschäftsführer Matthias Zwittag.

Über SIWA Online GmbH

Die SIWA Online GmbH entwickelt individuelle digitale Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Webentwicklung und Prozessdigitalisierung. Das Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich unterstützt nationale und internationale Kund*innen bei der digitalen Transformation von maßgeschneiderten Onlineplattformen bis hin zu integrierten Datenmanagementlösungen.