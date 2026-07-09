- 09.07.2026, 09:51:34
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Wo zwischen Pizza und Cocktails über KI gesprochen wird.
Der SIWA Cocktail 2026 zeigte, wie gemeinsamer Genuss und persönlicher Austausch langfristige Partnerschaften stärken.
“Der SIWA Cocktail ist für uns weit mehr als ein Kundenevent – hier stehen die Menschen hinter den Projekten im Mittelpunkt. Und wenn ganz nebenbei über datenschutzkonforme KI gesprochen wird, zeigt das genau, wie wir arbeiten: nah an den Menschen und an den Themen, die sie bewegen”
Beim diesjährigen SIWA Cocktail lud die SIWA Online GmbH Kund*innen, Partner*innen sowie Freund*innen des Unternehmens auf ihre Dachterrasse in Hagenberg ein. Unter dem Motto „Sip & Slice“ standen nicht Präsentationen oder Vorträge im Vordergrund, sondern persönlicher Austausch und neue Begegnungen.
Mit frisch gebackener Pizza, sommerlichen Cocktails mit Affenzeller-Spezialitäten und einer lockeren Atmosphäre bot die Veranstaltung den idealen Rahmen, um Beziehungen zu vertiefen und neue Visionen entstehen zu lassen.
Genau in diesem Umfeld entstehen oft die spannendsten Gespräche: Ein zentrales Thema war der Umgang mit Künstlicher Intelligenz im Unternehmen. SIWA stellte ihre neue, datenschutzkonforme Unternehmens-KI vor – eine sichere Alternative zu klassischen ChatGPT-Accounts, die die Vorteile moderner KI nutzbar macht, ohne sensible Daten aus der Hand zu geben.
“Der SIWA Cocktail ist für uns weit mehr als ein Kundenevent – hier stehen die Menschen hinter den Projekten im Mittelpunkt. Und wenn ganz nebenbei über datenschutzkonforme KI gesprochen wird, zeigt das genau, wie wir arbeiten: nah an den Menschen und an den Themen, die sie bewegen”, sagt Geschäftsführer Matthias Zwittag.
Über SIWA Online GmbH
Die SIWA Online GmbH entwickelt individuelle digitale Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Webentwicklung und Prozessdigitalisierung. Das Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich unterstützt nationale und internationale Kund*innen bei der digitalen Transformation von maßgeschneiderten Onlineplattformen bis hin zu integrierten Datenmanagementlösungen.
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