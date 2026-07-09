Doppelte Auszeichnung für den TVB Raurisertal: Kreativität und Engagement mit Silber belohnt

Rauris (OTS) -

Große Freude beim Tourismusverband Raurisertal: Beim diesjährigen T.A.I. Werbe Grand Prix wurde das Team gleich zweimal mit einer Silbermedaille in der Publikumswertung ausgezeichnet.

Prämiert wurden sowohl das „Urlaubstagebuch Raurisertal“ in der Kategorie Prospekte & Kataloge – TV, Regionen, Destinationen, Landes-TVs, NTOs, MICE als auch die innovative Radiokampagne „Rent a Batka in Rauris“, die gemeinsam mit der Kreativagentur MindCircus Communications und Radio 88.6 umgesetzt wurde.

Die doppelte Auszeichnung bestätigt den konsequenten Weg des Tourismusverbands, mit kreativen Ideen, authentischem Storytelling und innovativen Kommunikationsmaßnahmen die Besonderheiten des Raurisertals erlebbar zu machen. Dabei setzt das Team rund um Geschäftsführerin Theresia Moser bewusst auf neue Zugänge, die Gäste emotional ansprechen und gleichzeitig die Menschen, Betriebe und Erlebnisse der Region in den Mittelpunkt rücken.

„Diese beiden Auszeichnungen sind für uns eine große Wertschätzung unserer täglichen Arbeit“, freut sich Theresia Moser. „Sie zeigen, dass Mut, Kreativität und ein engagiertes Team die Grundlage für erfolgreiche Tourismuskommunikation sind. Besonders freut uns, dass die Silbermedaillen aus der Publikumswertung stammen. Schließlich gestalten wir unsere Maßnahmen für unsere Gäste.“

Während das „Urlaubstagebuch Raurisertal“ mit emotionalen Geschichten und authentischen Einblicken überzeugt, setzte die Radiokampagne „Rent a Batka in Rauris“ auf einen außergewöhnlichen Ansatz. Gemeinsam mit Radio 88.6 begleitete Außenreporter Mario Batka das Wintergeschehen direkt vor Ort und machte das Raurisertal mit echten Erlebnissen und persönlichen Begegnungen für über eine Million Hörerinnen und Hörer greifbar.

Die beiden Silbermedaillen sind nicht nur eine Anerkennung für gelungene Kommunikationsprojekte, sondern auch ein Beweis dafür, mit wie viel Leidenschaft, Innovationsgeist und Teamarbeit der TVB Raurisertal die Destination nach außen präsentiert.